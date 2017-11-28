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28 Kasım 2017 17:36

ÇEDAŞ Gürün Şefliği’ne ’Memnuniyet’ ödülü

Türkiye Elektrik Dağıtım A.

ÇEDAŞ Gürün Şefliği’ne ’Memnuniyet’ ödülü

28 Kasım 2017 17:36

Ş. (TEDAŞ) tarafından Sivas, Yozgat ve Tokat illerinde yapılan müşteri memnuniyeti anketinde Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) Gürün İşletme Şefliği birinci oldu.


Aldıkları ödülün kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyetine ne kadar önem verdiklerini gösterdiğini söyleyen ÇEDAŞ Gürün İşletme Şefi Bahri Yıldız,"Abonelerimize en kaliteli hizmeti sunmak için bünyemizdeki 10 personelimiz ile birlikte Gürün’ün 60 köy ve 19 mahallesinde hizmet veriyoruz. Gece gündüz demeden, yağmur kar dinlemeden yaşadıkları her türlü zorluğa rağmen vatandaşlarımızın yardımına koşan, sundukları kaliteli hizmetleriyle bu başarıyı yakalamamızı sağlayan birbirinden kıymetli tüm personelime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu ödülü ilçemize kazandırmak hem bizim için hem de ilçemiz adına onur verici bir durumdur" dedi.




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