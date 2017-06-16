ÇEDAŞ, havai elektrik hatlarını yer altına alıyor

Ş. (ÇEDAŞ), müşterilerine kaliteli, kesintisiz ve daha güvenli elektrik dağıtım hizmeti vermek ve aynı zamanda elektrik direklerinden kaynaklı görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla havai elektrik hatlarını yer altına alma çalışmalarına devam ediyor.

Kent merkezindeki havai hatları yer altına alma çalışmalarına devam eden ÇEDAŞ, bu kapsamda Alibaba Mahallesi’ne 1 milyon 750 bin liralık yatırım yapacak. 60 beton direği kaldırıp, 2.1 kilometrelik hattı yer altın alacak olan ÇEDAŞ, böylece hem daha güvenli tesisler kuracak hem de modern kent imajının oluşmasına katkı sağlayacak. Alibaba Mahallesi’nde yüklenici firma ile birlikte çalışmalar yürütülürken ekonomik ömrünü tamamlamış hatlar ve elektrik direkleri sökülerek yerlerine yeni hatlar ve saha dağıtım kutuları yerleştiriliyor.

Alibaba Mahallesi’nde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa,"Hizmet bölgemizdeki müşterilerimize kaliteli, kesintisiz ve daha güvenli elektrik dağıtım hizmeti sunmak adında çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. Bu kapsamda; havai hatların yer altına alınması, ihtiyaç duyulan yerlerde bakım ve onarım, direk deplaseleri, yenilemeler ve ilaveler gibi projelerimizi yatırım planlamalarımız kapsamında uygulamaya koymaktayız. Alibaba Mahallesi’nde de havai hatları yer altına alma çalışmalarımız devam ediyor. 1 milyon 750 bin TL yatırım bütçesi ayırdığımız bu mahallede 60 beton direği kaldırıp yerlerine 45 saha dağıtım kutusu yerleştirerek 2.14 kilometre elektrik hattını yer altına alacağız. Aynı zamanda 2 adet eski trafo binasını kapalı devre olduğu için daha güvenli ve modern olan monoblok köşklerle değiştireceğiz. Alibaba Mahallesi’nin bazı kısımlarda yaşanan gerilim düşüklüğü sorununu çözmek için ise Musul Caddesi’nde direk üstü trafo ilave edeceğiz" ifadelerini kullandı.

’Her Sokak Aydınlık’ projesi kapsamında Alibaba Mahallesi’nde karanlık sokak kalmaması için 105 aydınlatma direğini şebekeye ekleyeceklerini belirten Akboğa, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını söyledi.