ÇEDAŞ, hizmet bölgesini enerjisiz bırakmadı

Bu yıl 3 Temmuz’un hafta başına gelmesi nedeniyle tüketim artışında sıcağın yanı sıra sanayi üretiminin de talebi etkili oldu. 7 gün 24 saat kesintisiz enerji için her an alarmda olan Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) talep artışına karşı hizmet bölgesinin enerji ihtiyacını sorunsuz karşıladı.

Türkiye’yi etkisi altına alan aşırı sıcak hava, 3 Temmuz’da elektrik tüketimine 928 bin megavat saat ile tüm zamanların rekorunu kırdırırken ÇEDAŞ görev bölgesi Sivas, Tokat ve Yozgat’ta da tüketim geçen yılın aynı dönemine göre büyük oranda arttı. 3 Temmuz 2016’da 7 bin megavat saat olan günlük tüketim bu yıl aynı tarihte yüzde 27,3’lük bir artışla 9 bin megavat saati aştı. Bu yükselişe sıcak havanın yanı sıra 3 Temmuz’un bu yıl haftanın ilk gününe denk gelmesiyle sanayi üretimi de destek verdi. ÇEDAŞ, 2010 yılından bu yana yaptığı yatırımların desteği ile talepteki artışa herhangi bir enerji sıkıntısına yol açmadan hızla yanıt verdi.

Alo 186 Enerji Danışma Hattı ve 0 552 186 0 186 numaralı WhatsApp İhbar Hattı gibi iletişim kanallarını aktif olarak kullanan ÇEDAŞ, özellikle elektrik kullanımının yoğun olduğu saatlerde arızaya müdahale eden ekiplerinin sayısını artırarak sahada 24 saat personel bulunduruyor. Genel müdürlük binasında yer alan SCADA (Uzaktan Kontrol ve Kumanda) merkezindeki teknoloji sayesinde şebekeyi online olarak takip ederek arıza ve kesinti yaşanan bölgelere 5 dakikadan az gibi bir sürede müdahale eden ÇEDAŞ, tüketicilerinin enerjisiz kalmaması için 7 gün 24 saat yoğun bir mesai harcıyor.

"Yaptığımız yatırımların sonuçlarını alıyoruz"

ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa; Sivas, Tokat ve Yozgat’ta yaklaşık 920 bin aboneye kesintisiz ve kaliteli enerji hizmeti verme misyonu ile hareket ettiklerini belirterek,"Bu yıl üç ile yapacağımız toplam yatırımın tutarı 105 milyon lirayı bulacak. Yaptığımız yatırımların sonuçlarını alıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Son olarak Enerji Bakanlığı’nın müşteri memnuniyeti anketinde de en iyi ilk beş şirket arasına girdik. Bölgemizdeki müşteri memnuniyeti yüzde 70’leri aştı. Tabii ki hedefimiz yüzde 100 müşteri memnuniyetine ulaşmak. 2015’te devreye alınan ve 100 merkezi kapsayan SCADA sistemi sayesinde sorumluluk sahasında meydana gelen elektrik arızalarının yüzde 75’i 0-10 dakika gibi kısa bir sürede giderir hale geldik. Mevsim şartlarına bağlı olarak fırtınalı, karlı, soğuk ya da sıcak havaları meteoroloji ile yakın temas haline geçerek takip ediyoruz. Ekiplerimizin başarılı çalışmaları ile böyle dönemleri sorunsuz atlatıyoruz" dedi.