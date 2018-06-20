ÇEDAŞ ile TES-İŞ arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Ş. (ÇEDAŞ) ile Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) arasında, 558 saha çalışanını kapsayan ikinci dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı.

ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, Çamlıbel Elektrik ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş. Genel Koordinatörü Mehmet Akif Şahin, İnsan Kaynakları Direktörü Servet Güney, Yatırım Direktörü Mustafa Altun ve TES-İŞ Sivas Şube Başkanı Tevfik Güveri’nin katılımları ile gerçekleşen imza töreninde, çalışanların sosyal haklarının toplu iş sözleşmesi ile güvence altına alınarak çalışma hayatlarını sosyal ve ekonomik anlamda daha iyi koşullarda sürdürmelerinin gerekliliğine dikkat çekildi.

İmza töreninde konuşan ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa öncelikle 01.03.2018-31.12.2020 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşmacı yaklaşımı dolayısıyla TES-İş Sendikası’na teşekkür etti.

"Çalışanlarımızın haklarında iyileşme sağlandı"

TES-İŞ ile yapılan toplu iş sözleşmesinin 558 saha personelini kapsadığını hatırlatan Akboğa, "Çalışanlarımızın memnun olacağı bir sözleşmeye imza attık. Yapılan sözleşme ile çalışanlarımızın sosyal haklarında iyileşme sağlandı. Biz çalışanlarımızı ailemizin bir üyesi olarak görüyoruz ve bu anlamda onların sosyal haklarının iyileştirilmesine son derece önem veriyoruz. ÇEDAŞ olarak müşteri memnuniyetini öncelikli amaç edinen bir kurum olarak müşteri memnuniyetinin çalışan memnuniyeti ile sağlanacağını biliyoruz. Bu nedenle çalışanlarımızın yüksek motivasyonla huzur ve güven ortamı içerisinde çalışma hayatlarını sürdürmeleri için onlara her konuda destek olmaya gayret ediyoruz. TES-İŞ ile iyi niyet içinde sürdürdüğümüz görüşmeler sonunda imzalanan toplu iş sözleşmesinin çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sendika olarak kendilerine bağlı işçilerin haklarını korumak ve güvence altına almak amacıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten TES-İŞ Sivas Şube Başkanı Tevfik Güveri ise,"Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde istihdama katkı sağlayan en önemli kuruluşlar arasında yer alan ÇEDAŞ, çalışanlarının sosyal ve ekonomik haklarına da azami derecede önem veriyor. Bu bağlamda yaptığımız görüşmeler neticesinde taleplerimize olumlu bir tutumla yaklaşan ÇEDAŞ ile saha çalışanlarının idari, sosyal haklar ve ücret artışlarında mutabakata vararak iş barışına katkı sağlayacak bir sözleşmeye imza attık. Sözleşmede emeği geçenlere teşekkür ederek işçi arkadaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

ÇEDAŞ çalışanları ise yapılan toplu iş sözleşmesinin beklentilerini karşıladığını ve kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek ÇEDAŞ yöneticileri ve TES-İŞ Sendikası temsilcilerine teşekkür etti.