ÇEDAŞ, Kamış köyünün 37 yıllık şebekesini yeniledi

Ş. (ÇEDAŞ) 2023 vizyonu çerçevesinde kırsaldaki müşterilerine daha kaliteli elektrik dağıtım hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdürerek Sivas’ın Hafik ilçesine bağlı Kamış köyüne 400 bin liralık yatırım yaparak 1980’li yıllardan kalma elektrik şebekesinin tamamını yeniledi.

ÇEDAŞ elektrik dağıtım lisansına sahip olduğu Sivas, Tokat ve Yozgat illerindeki kırsal bölgelerde yatırım faaliyetlerine devam ediyor. 2023 vizyonu kapsamında hizmet bölgesindeki kırsal bölgelere 780 milyon liralık yatırım yapmayı planlayan ÇEDAŞ, 1980’li yıllardan kalma elektrik şebekelerini yenileyerek kırsaldaki müşterilerine kaliteli, kesintisiz ve sürdürülebilir enerji arzı sağlamayı hedefliyor. ÇEDAŞ, kırsal yatırım çalışmaları kapsamında Sivas’ın Hafik ilçesine bağlı Kamış köyünün 37 yıllık elektrik şebekesini yenileyerek bölgeye 400 bin TL yatırım yaptı. Yatırım çalışması kapsamında Kamış köyündeki 66 ağaç direk demir direkle değiştirilirken 55 armatür, 1 trafo ve 3 kilometrelik iletken kablo da yenilendi.

Sivas merkez ve ilçelerinde 2017 yılında 82 köyün elektrik şebekesini yenilemeyi planladıklarını dile getiren ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, 2017 Eylül ayı itibariyle 66 köy şebekesi yenileme projesi için 24 milyon 500 bin TL yatırım yapıldığını ve yatırım programı kapsamında 16 köyün daha elektrik şebekesini yenileyeceklerini belirtti. Akboğa, bu kapsamda, 2017 yılında Sivas’a yapılacak yaklaşık 55 milyon liralık yatırımın yüzde 65’inin kırsal bölgelere ayrıldığını söyledi.

Kent merkezi ve ilçelerde başlattıkları yatırım atağını kırsala da taşıdıklarını ifade eden Akboğa,"2017 yılı içerisinde Sivas kırsalına 36 milyon liralık bir yatırım bütçesi ayırdık. 2023 vizyonumuz çerçevesinde 2017-2023 arasında Sivas’ta bin 127 köye ulaşarak toplamda 400 milyon liralık yatırım yapmayı hedefliyoruz. Kırsaldaki müşterilerimize kaliteli ve kesintisiz enerji arzı sağlamak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.