ÇEDAŞ personelinden Kızılay'a köy hücre ve bağışı

Ş. (ÇEDAŞ) personeli Kızılay Haftası'nda 'Enerjimizle yanınızdayız' sloganıyla başlatılan kök hücre ve kan bağışı kampanyası kapsamında Kızılay'a bağışta bulundu.

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta abonelerine kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren ÇEDAŞ gönüllülük projeleri ile sosyal fayda sağlamaya ve farkındalık oluşturmaya önem veriyor. Bu kapsamında Kızılay Sivas Şubesi ile iş birliği yapan ÇEDAŞ, 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası dolayısıyla kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenledi. ÇEDAŞ Genel Müdürlük binasında düzenlenen etkinliğe ÇEDAŞ çalışanları yoğun ilgi gösterdi. İlk olarak Kızılay görevlileri tarafından kök hücre ve kan bağışı hakkında bilgilendirilen personel, bağış formları doldurduktan sonra sağlık taramasından geçerek Kızılay tarafından kurulan stantlarda bağışta bulundu.

Kızılay ve ÇEDAŞ iş birliğinde kan verme konusunda duyarlılık oluşturmak, kan verme alışkanlığı kazandırmak ve kök hücre için donör bekleyen hastalara destek olmak amacıyla her yıl düzenli olarak şirkette gerçekleştirilen etkinliğe katılan ÇEDAŞ çalışanları, toplumsal bir sorumluluğu yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdiler.

Kök hücre ve kan bağışının gerek bağışta bulunan kişilerin gerekse hastaların sağlığı açısından faydalarına dikkat çekilirken, herkes bağışta bulunmaya ve hastalara umut olmaya davet edildi.