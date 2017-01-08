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08 Ocak 2017 14:34

ÇEDAŞ, resim yarışmasında dereceye giren öğrencileri ödüllendirecek

ÇEDAŞ, resim yarışmasında dereceye giren öğrencileri ödüllendirecek

08 Ocak 2017 14:34

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) Enerji Tasarrufu Haftası dolayısıyla Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği ’Enerji tasarrufu’ konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencileri ödüllendirecek
Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 900 bin abonesine elektrik dağıtım hizmeti veren ÇEDAŞ hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda ÇEDAŞ, Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte her yıl Ocak ayının ikinci haftasında kutlanan ’Enerji Tasarrufu Haftası’ dolayısıyla enerji savurganlığının önlenmesi ve enerjinin etkin ve verimli kullanılması amacıyla ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik enerji tasarrufu konulu bir resim yarışması düzenledi.
Yarın 14.00’te Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’nın konferans salonunda il protokolünün katılımıyla gerçekleştirilecek ödül töreninde yarışmada dereceye giren ilk ve ortaokul öğrencilerini ödüllendirecek. Başvuruların Milli Eğitim Müdürlüğü’nde oluşturulan komisyon tarafından değerlendirildiği yarışmada birinci olan öğrencilere bisiklet, ikincilere dizüstü bilgisayar, üçüncülere ise tablet hediye edilecek. Ayrıca ödül töreninin ilk ve ortaokul kategorisinde üçer öğrenciye ise mansiyon ödülü verilecek.
Enerji tasarrufu resim yarışması ödül töreni ile ilgili açıklamalarda bulunan ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, gelişmiş ülkelerde enerjiyi verimli ve tasarruflu kullanmanın sosyal bir sorumluluk olduğunu anımsatarak,"Enerjimizi verimli kullanmalıyız. Enerji varlıklarının hızlı bir şekilde tükendiği günümüzde enerji tasarrufunu hem bireylerin hem de kurumların maddi ve manevi sorumluluğu olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle en büyük enerji ihtiyaçları arasında bulunan elektrik enerjisini insanların kullanımına sunan kurum olarak bu sosyal sorumluluğu, farkındalık oluşturacak şekilde gelecek nesillere aktarmak için harekete geçmeyi ihtiyaç gördük. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yaptığımız işbirliği çerçevesinde paydaşlarımızın da desteğini alarak Sivas’taki ilköğretim öğrencilerine yönelik düzenlediğimiz eğitim programları ve resim yarışmasıyla gelecek nesillere enerji tasarrufu bilincini aşılamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.



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