ÇEDAŞ, seçimde kesintisiz için alarmda kaldı

Ş.’nin (ÇEDAŞ) hizmet verdiği Sivas, Tokat ve Yozgat’ta, geçen yılın aynı dönemine göre elektrik tüketiminde yüzde 3 oranında artış gözlendi. Yoğun talebe karşı seçim günü kesintisiz enerji sağlamak için alarmda bekleyen ÇEDAŞ, 3 gün boyunca 24 saat hizmet verdi.

Yurt genelinde Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin yapıldığı 24 Haziran tarihinde, geçen yılın aynı dönemine göre elektrik tüketimindeki artış dikkat çekti. Aynı güne denk gelen 2017 yılının Haziran ayının son pazar günü ÇEDAŞ’ın hizmet bölgeleri olan Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde elektrik tüketimi 6 bin 862 mWh olurken, bu değer 24 Haziran 2018 tarihinde 7.044 mWh’ye yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre, seçim günü elektrik tüketimi yaklaşık yüzde 3 arttı. Söz konusu artışta sıcak havalardan dolayı artan klima kullanımının yanı sıra vatandaşların seçim sonuçlarını takip etmek üzere ekran başında zaman geçirmeleri de etkili oldu.

116 araç tahsis edildi

Seçim öncesi olası kesinti ve arızalara anında müdahale için genel müdürlük binasında bir kriz masası oluşturan ÇEDAŞ, bünyesindeki 52 çağrı merkezi çalışanı, 324 arıza, onarım, bakım personeli, 16 mühendis ve 116 araç ile 22, 23 ve 24 Haziran tarihlerinde 24 saat hizmet verdi. Seçim günü planlı kesintilerin iptal edildiğini ve olası arızaların yaşanmaması için tüm önlemlerin alındığını belirten ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa,"24 Haziran seçimlerinde sorumlu olduğumuz bölgelerin enerjisini sürekli kılmak için tüm ÇEDAŞ seferber olduk. İl ve ilçe seçim kurullarındaki tüm jeneratörlerin kontrolleri yapıldı. Ayrıca 3 ildeki seçim kurullarında yedek jeneratörler hazırda bulunduruldu. Kriz masasını oluşturduğumuz SCADA merkezimizde 3 gün boyunca nöbet tuttuk. Hizmet bölgemizdeki 40 ilçenin seçim kurullarında işletme şeflerimiz oy sayımı bitene kadar arıza ve elektrik kesintisi olasılığına karşı bekledi" diye konuştu.

Gün boyunca yoğun mesai yapan tüm çalışanlara teşekkür eden Akboğa, seçim sonuçlarının ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.