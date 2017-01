ÇEDAŞ, Yozgat’ta öğrencilere enerji tasarrufunu anlattı

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), her yıl Ocak ayının ikinci haftasında kutlanan ’Enerji Tasarrufu Haftası’ dolayısıyla, enerji savurganlığının önlenmesi ve enerji kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması amacıyla Yozgat’taki öğrencilere enerji tasarrufunu anlattı.

Enerji verimliliği ve tasarrufu hakkında gelecek kuşakların bilinçlendirilmesi için harekete geçen ÇEDAŞ Yozgat İl İşletme Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak yürüttüğü proje kapsamında Gazi Mustafa Kemal İmam Hatip Ortaokulu, Atatürk İmam Hatip Ortaokulu, Erdoğan Akdağ Ortaokulu ve TOKİ Mevlana İmam Hatip Ortaokulu’nda yaklaşık bin öğrenciye ’Enerjide Tasarruf ve Tasarruf Yöntemleri’ konulu eğitim semineri verdi. Seminerlerde öğrencilere, üretimden tüketime kadar evde, okulda ve hayatın her alanında günlük yaşam konforundan herhangi bir kayıp olmadan enerjinin akıllıca ve doğru kullanımı anlatıldı. Slayt eşliğinde öğrencilerin bilgilendirildiği seminerlerde enerji tasarrufu konulu video gösteri ile öğrencilere anlatılan bilgiler pekiştirildi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerlerde, alanında uzman ÇEDAŞ personelleri öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Eğitim seminerleri hakkında konuşan ÇEDAŞ Yozgat İl İşletme Müdürü Mustafa Yılmaz, enerji tasarrufunun enerjinin gereksiz yere kullanımının engellenmesi ve israfın önlemesi ile yapılabildiğini söyledi.

Her geçen gün artan enerji ihtiyacı ile birlikte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de doğal kaynakların hızla tükendiğini dile getiren Yılmaz,"Ülkemizde son yıllarda rüzgar, güneş ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı artsa da, enerji temini için ayırdığımız bütçe hala ülkemizin en büyük giderlerinin başında gelmektedir. Enerji konusunda dışa bağımlı bir ülke olmamız dış ticaret açığımızın da artmasına neden olmaktadır" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, dışarıdan alınan enerjinin ülke ekonomisine ciddi bir yük oluşturması nedeniyle, enerji tasarrufunun bir zorunluluk değil refah seviyesi yüksek ve ekonomik olarak da bağımsız bir Türkiye için sosyal sorumluluk olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Gelişmiş ülkelerde enerjiyi verimli ve tasarruflu kullanmanın sosyal bir sorumluluk olarak hayata geçirildiğini aktaran Yılmaz,"Enerjimizi verimli kullanmalıyız. Enerji varlıklarının hızlı bir şekilde tükendiği günümüzde enerji tasarrufunu hem bireylerin hem de kurumların maddi ve manevi sorumluluğu olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle en büyük enerji ihtiyaçları arasında bulunan elektrik enerjisini insanların kullanımına sunan bir kurum olarak, biz de bu sosyal sorumluluğu, farkındalık oluşturacak şekilde gelecek nesillere aktarmak için harekete geçmeyi ihtiyaç olarak gördük" şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan işbirliği çerçevesinde paydaşların da desteğini alarak Yozgat’taki ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitim programları ve resim yarışmasıyla, gelecek nesillere enerjinin nasıl etkin ve verimli kullanılması gerektiğini anlatacaklarını belirten Yılmaz, öğrencilere enerji tasarrufu bilincini aşılamayı planladıklarını kaydetti.