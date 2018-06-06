ÇEDAŞ’a ’En Çevreci Kurum’ ödülü

Ş.’ye (ÇEDAŞ) ’En Çevreci Kurum’ ödülü verildi.

Sivas Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde ÇEDAŞ ’En Çevreci Kurum’ ödülüne lâyık gördü. Sivas Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende ödülü Kredi Yurtlar Kurumu Sivas İl Müdürü Erdoğan Tunç’un elinden alan ÇEDAŞ İnsan Kaynakları ve Kalite Direktörü Servet Güney,"Yaşanabilir çevre ve kentlere sahip olmak hepimizin görevi. Böyle bir ödülü almaktan büyük gurur duyuyoruz. Başta çalışma arkadaşlarımız olmak üzere çevreyi koruyan, doğal yaşama destek olan herkese teşekkür ederim" dedi.

Çevre Yönetim Sistemi’ni kurdu

Doğal çevrenin korunması amacı ile 1972 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’nda 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kabul edilirken o tarihten bu yana kamuoyunda çevre bilincinin artırılması için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 950 bin aboneye hizmet veren, ancak kendini sadece elektrik dağıtımı yapan bir şirket olarak konumlamayan ÇEDAŞ, çevre duyarlılığı ile de öne çıkıyor. Bünyesinde Çevre Yönetim Sistemini kuran ÇEDAŞ, 28 Şubat 2017 tarihinde ISO 140001 Çevre Yönetim Sistemi Uygunluk Belgesi alarak bu konudaki çalışmalarını taçlandırdı.

Sıfır Atık Projesi’ne destek

ÇEDAŞ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kamu kurumlarında başlatılan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesindeki Sıfır Atık projesine elektrik dağıtım sektöründe destek veren ilk şirket oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz, gelişmiş ve daha yaşanabilir bir Türkiye bırakılması hedefi doğrultusunda başlatılan Sıfır Atık Projesi’ni şirket bünyesinde uygulamak için çalışmalara başlayan ÇEDAŞ ilk olarak Sivas Valiliği tarafından düzenlenen Sıfır Atık Projesi’nin tanıtım toplantısına katılım sağladı. Sivas Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile ÇEDAŞ proje sorumluları ve uygulayıcılarının katıldığı geniş kapsamlı eğitim gerçekleştirdi. Söz konusu eğitimin neticesinde geri dönüşüm şirketi ÇEV-KA ile görüşülüp ÇEDAŞ Genel Müdürlük İdari Hizmet Binası’na 48 adet atık kutusu temin edildi. 1 Mart’ta başlayan proje çerçevesinde personelle detaylı bilgilendirme yapılırken, proje başlangıcından itibaren yapılan takiplerde ilk etapta ÇEDAŞ Genel Müdürlüğü kampüs alanında muhtelif atıklardan ayda ortalama 200 kilo atık toplanarak geri dönüşüme gönderildiği tespit edildi.

Çöp kovaları yerine atık noktaları

ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, Sıfır Atık Projesi’ne destek vermek adına ofislerdeki çöp kovalarını kaldırdıklarını, atık noktaları oluşturduklarını dile getirerek,"Bunun yanı sıra saha operasyonlarımızda da çevreyi etkileyen noktalarda maksimum hassasiyet gösterilmesi yönünde iyileştirmeler yapılmış ve yapılmaya da devam edilmektedir. Özellikle göçmen kuşların güzergahı ile kuş popülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde izolasyon çalışmalarına ciddi yatırımlar yapıyoruz. Doğayı, çevreyi korumanın vatandaşlık görevi olduğu bilinci ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.