ÇEDAŞ'ın yeni genel müdürü Kıvılcım oldu

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 950 bin aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.'de (ÇEDAŞ) genel müdürlüğe Niyazi Kıvılcım atandı. 38 yıldan bu yana enerji sektöründe farklı kademelerde çalışan Kıvılcım, görevine başladı.

ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa'nın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Elektrik Dairesi'nin Grup Başkanlığı'na getirilmesinin ardından ÇEDAŞ'ta yeni görevlendirme yapıldı. ÇEDAŞ'ta genel müdürlük görevini üstlenen Niyazi Kıvılcım, 1980 yılından bu yana enerji sektörünün içinde yer alıyor. 1979 yılında Gazi Üniversitesi Ankara Devlet Mühendisliği ve Mimarlık Akademisi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olan Kıvılcım, 1980-2001 yılları arasında TEDAŞ'ta mühendis, mesul mühendis, başmühendis, il müdürü, müessese müdürü ve yönetim komitesi başkanı olarak görev yaptı.

2001-2004 arasında TEDAŞ'ta Proje ve Tesis Daire Başkanı ve Genel Müdür Müşaviri olarak çalışan Kıvılcım, 2004-2013 yılları arasında TEDAŞ'ta Isparta Müessese Müdürü ve Yönetim Komitesi Başkanı ve İl Müdürü olarak görev aldı.

2013 yılındaki özelleşme sürecinin ardından yine Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'de (AEDAŞ) Isparta İl Müdürü olarak çalışmaya devam eden Kıvılcım, evli ve 2 kız çocuğu babasıdır.