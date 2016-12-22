ÇEDAŞ’tan döviz bozdurana LED ampul hediye

Döviz kurlarındaki artışın enerji maliyetlerine daha az etki etmesi için ’Enerji Tasarrufu’ projesini hayata geçiren ÇEDAŞ, dövizi bozduran abonelerine çevre ve enerji dostu LED ampul hediye etti. ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, "Türkiye enerji konusunda dışa bağımlı bir ülke. Enerjiyi etkin ve verimli kullanma sosyal bir sorumluluktur" dedi.

Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 900 binin üzerinde aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Dövizlerinizi bozdurun’ çağrısı üzerine ülke genelinde başlatılan kampanyaya destek olmak için harekete geçti. Dolar kurundaki artışın enerji maliyetlerine daha az etki etmesi, elektrik tüketicilerinde tasarruf bilinci oluşması amacıyla ’Enerjide Tasarruf’ projesini hayata geçiren ÇEDAŞ, dövizlerini bozdurarak ülke ekonomisine destek olan abonelerine çevre ve enerji dostu LED ampul dağıttı.

ÇEDAŞ personeli, Dolar ve Euro’daki artışa karşı Türk parasının değerlenmesi için başlatılan kampanya kapsamında vatandaşlara enerji tasarrufunun ülke ekonomisine katkısını anlatarak LED ampul hediye etti. ÇEDAŞ’ın döviz bozdurma kampanyasına destek projesi vatandaşlar tarafından da büyük takdir topladı.

"Enerjide dışa bağımlıyız"

Türkiye’deki dış ticaret açığının büyük bir kısmının enerji ithalatından kaynaklandığını anımsatan ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa,"ÇEDAŞ olarak dolar bazında gerçekleşen enerji ithalatındaki maliyetleri en aza indirebilmek için dövizlerini bozduran vatandaşlarımıza yönelik bir proje başlattık. Proje kapsamında Türk Lirası’nın değerlenmesi için Cumhurbaşkanımızın çağrısı doğrultusunda dövizlerini bozduran vatandaşlarımıza LED ampul dağıtıyoruz. Bu proje ile temel enerji ihtiyaçlarının başında gelen elektrik enerjisinin vatandaşlarımız tarafından daha bilinçli kullanmasını ve ülke ekonomimize bir nebze de olsa katkı sağlamayı planlıyoruz. 15 Temmuz’da tankların önüne kendini siper ederek milli iradeye sahip çıkan milletimiz, dolar üzerinden ekonomimize yapılmak istenen darbeye girişimine de fırsat vermeyecektir" diye konuştu.

Akboğa, Türkiye’nin enerji konusunda ne yazık ki dışa bağımlı bir ülke olduğunu dile getirerek ülke ekonomisi için enerjinin etkin ve verimli kullanılmasının sosyal bir sorumluluk olduğuna da dikkat çekti.