ÇEDAŞ’tan meslek lisesi öğrencilerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Ş. (ÇEDAŞ), 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında Sivas, Tokat ve Yozgat’taki öğrencilere eğitim seminerleri verdi.

İş sağlığı ve güvenliğini çalışma hayatının odak noktasına koyan ÇEDAŞ 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği haftası etkinlikleri çerçevesinde meslek lisesi öğrencilerine iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verdi. ÇEDAŞ iş güvenliği uzmanları tarafından Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tokat Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Yozgat Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektrik bölümü öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimlerde, çalışma esnasında uyulması gereken kurallar ile tehlikelerden korunma yöntemleri anlatıldı. Ayrıca elektrik dağıtım sektörünün görevleri, dağıtım şebekesinde kullanılan malzemeler, elektrikle çalışırken iş güvenliği kapsamında kullanılan koruyucu donanım ve ekipmanlar hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı eğitimlerde güvenli çalışma ortamına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

"İş sağlığı ve güvenliğine önem veriyoruz"

İş sağlığı ve güvenliğinin çalışma hayatının en önemli ve vazgeçilmez unsuru olduğuna dikkat çeken ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa,"ÇEDAŞ olarak iş sağlığı ve güvenliğine azami derecede önem veriyoruz. Bu kapsamda ilgili yasal mevzuatların gerektirdiği her türlü eğitim, denetim ve gözetim faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürüyoruz. Ayrıca kampüsümüzde yer alan 1500 metrekarelik eğitim sahamızda işbaşı, oryantasyon, teknik ve yüksekte çalışma eğitimleri sırasında kişisel koruyucu donanımların kullanımı hakkında bilgiler vererek iş sağlığı ve güvenliği hakkında çalışanlarımızın farkındalığını artırıyoruz" diye konuştu.

"Öğrencilerin farkındalık kazanmasını hedefliyoruz"

Elektrik dağıtım sektörüne yönelik meslek liselerinde verilen eğitimlerin yeterli olmadığını vurgulayan Akboğa,"Elektrik dağıtım sektöründe sahada çalışan personel profiline bakıldığında meslek lisesi mezunlarının büyük bir yer tuttuğu görülüyor. Özellikle teknisyen kadrosunda yer alan çalışanların neredeyse tamamı meslek liselerinin elektrik veya elektronik bölümü çıkışlıdır. Biz de İş Sağlığı ve Güvenliği haftasında potansiyel çalışan kaynağımız olan meslek lisesi öğrencilerine hem sektöre ilişkin hem de sektörde kullanılan ekipmanlar ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimler vererek öğrencilerin bu konular hakkında bilgilenmesini ve farkındalık kazanmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.