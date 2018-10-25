ÇEDAŞ'tan paydaşlarına Enerji Talep Sistemi ile online hizmet

Enerji Talep Sistemi'ni devreye almaya hazırlanan Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), sistemle birlikte iç tesisat proje onayı, yeni abonelik ve güç artırımı için enerji müsaadesi işlemlerini hızlandıracak.

Elektrik dağıtım sektöründe kaliteli ve kesintisiz hizmet verme anlayışı ile çalışmalarını sürdüren ÇEDAŞ teknolojideki gelişmeleri sistemlerine entegre ederek paydaşları ile yürüttüğü iş süreçlerinin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesi amacıyla yeni bir projeyi daha hizmete sunuyor. Enerji Talep Sistemi (ETS) adı verilen online sistemi devreye almaya hazırlanan ÇEDAŞ, iç tesisat proje onayı, yeni abonelik ve güç artırımı için enerji müsaadesi işlemlerinin hızlandırılmasını hedefliyor.

Bu kapsamda Sivas'taki elektrik mühendisleri ve Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleri ile bir araya gelen ÇEDAŞ yetkilileri, yeni sistem hakkında paydaşlarına bilgi verdi. Toplantıda katılımcılara ETS ile tüketici adına işlem yapan yetkili elektrik mühendisleri ve fen adamlarının son abonelik sürecine kadar tüm işlemlerinin online yürütme imkanına kavuşacağı belirtildi.

Projede, öncelikle sisteme kayıtlı olan yetkili elektrik mühendisleri ve fen adamlarına bir kullanıcı adı ile şifre tanımlanacak. Elektrik mühendisleri ve fen adamları, alçak gerilim proje kontrollerini, alçak gerilim ve orta gerilim abonelerinin tesisat kontrollerinin taleplerini online olarak sistemden yapabilecek. Bu sırada tüm bilgi ve belgeler otomatik olarak arşivlenecek.

Yeni abonelik ile güç artırımı işlemi sırasında sahada yapılacak kontrol ve çalışmalar için online olarak randevu alınabilecekken, tüm belgeler ve çıktılar fen adamları tarafından taratılarak yine online ortamda yüklenebilecek. Tüm süreçlerde başvurusunun durumu hakkında ilgili kişilere SMS ile bilgilendirme yapılacak. İşlemler tamamlandığında ise müşterinin sadece abone olmak için bağlı bulunduğu işletmeye gitmesi yeterli olacak.

Yetkili elektrik mühendisleri ve fen adamları; şirketin kurumsal web adresi olan www.cedas.com.tr'de belirlenecek link üzerinden sisteme doğrudan ulaşacak.