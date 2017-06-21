ÇEDAŞ’tan Ramazan Bayramı tedbirleri

Ş. (ÇEDAŞ) Ramazan ayı öncesi aldığı önlemler sayesinde abonelerini enerjisiz bırakmadı. Sorumluluk bölgesindeki abonelerinin mağdur olmaması için özellikle sahur ve iftar vakitlerinde yoğun mesai yapan ÇEDAŞ, Ramazan Bayramı öncesi hazırladığı iş planı ile de tüketicilerine kaliteli ve kesintisiz enerji sağlamak için gerekli tedbirlerini aldı.

Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde müşterilerine kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunma anlayışıyla çalışmalarına aralıksız devam eden ÇEDAŞ Ramazan ayında devreye aldığı uygulama ve tedbirlerle abonelerinin mağduriyet yaşamamasını sağladı. Alo 186 Enerji Danışma Hattı ve 0 552 186 0 186 numaralı WhatsApp İhbar Hattı gibi iletişim kanallarını aktif olarak kullanan ÇEDAŞ, özellikle elektrik kullanımının yoğun olduğu iftar ve sahur vakitlerinde arızaya müdahale eden ekiplerinin sayısını artırarak sahada 24 saat personel bulundurdu.

Genel Müdürlük binasında bulunan Uzaktan Kontrol ve Kumanda Merkezi’ndeki (SCADA) teknoloji sayesinde şebekeyi online olarak takip ederek arıza ve kesinti yaşanan bölgelere 5 dakikadan az gibi bir sürede müdahale eden ÇEDAŞ, tüketicilerinin enerjisiz kalmaması için Ramazan ayında yoğun bir mesai harcadı.

Bayramda 600 personel sahada olacak

Ramazan Bayramı öncesinde tüketicilerinin elektrik dağıtım hizmetinde herhangi bir sorun yaşamaması için ekipman ve personel planlamasını yaparak tüm tedbirlerini alan ÇEDAŞ, bayramda yaklaşık 600 personeli ile 7/24 sahada olacak. Ramazan ayı öncesi hizmet bölgesindeki hatların ve şebekelerin büyük bir bölümünde bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayan şirket, sorumluluk bölgesindeki 3 il, 40 ilçe, 55 belde ve 3 bin 200 köydeki 920 bin abonesinin daha kaliteli hizmet alması için çalışmalarına devam edecek.

Elektriğin günlük hayatın vazgeçilmez parçalarından biri olduğunu belirten ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, elektrik dağıtım hizmeti yapan bir şirket olarak vatandaşların günlük yaşam standartlarını düşürmeyecek şekilde azami gayret ve özveri ile çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Müşteri odaklı hizmet anlayışı ile hareket ettiklerine dikkat çeken Akboğa,"Kaliteli, kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik enerjisini müşterilerimize sunmak amacıyla yenilikçi, dinamik ve müşteri memnuniyetini artırıcı uygulamaları ön planda tutarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ramazan Bayramı’nda da tüketicilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için tedbirlerimizi aldık" diye konuştu.

Ramazan Bayramı’nın herkese sağlık ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunan Akboğa,"Bu vesile ile başta tüketicilerimiz ve personellerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.