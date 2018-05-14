Cemaatle namaza hasret kaldılar

Köy sakinlerinin ifadelerine göre uzun süredir camilerine imam atanmadığı için camilerinde cemaatle namaz kılamıyorlar. İmamı olmayan 120 haneli 400 nüfuslu Kartalca köyü sakinleri namazlarını başka köylerde kılmak zorunda kalıyor. Cenaze namazların da ise başka köylerden imam getirilerek zorunda kalıyorlar. Şimdi ise Ramazan ayında teravih namazlarını nasıl kılacaklarını düşünüyorlar.

Camilerinde imam olmadığı için köylerinin cami kapılarının 1 yıldır kitli olduğunu belirten köy muhtarı Emin Seçkiner, “Merkeze bağlı Kartalca köyündeyiz ve bu cami 1 yılı aşkın süredir kapalı. Camimizde imamımız olmadığı için cami kapılarımız kilitlidir. Cenazelerimize başka köylerden imam getirerek cenaze namazlarımızı kılıyoruz. Cuma namazların da ise arabalarla başka köylere gidiyoruz. Köyümüz büyük bir köydür, 120 hanesi ve 220 seçmeni vardır. Köye imam gelmediği için ben ve köylülerin arası bozuluyor. Benim imam getiremediğimi düşünüyorlar. Köylüler bana inansın diye ihtiyar heyetim ile müftülüğüne gittim. Ben de müftülükten her hafta Cuma günü 1 imamın gelip köyümüz camisini açıp namaz kıldırmasını istediğim halde bana yok diyorlar. Öyle bir kanun yok diyorlar. Bizler de ne yapacağımızı şaştık. Ben de muhtar olarak köylü ile karşı karşıya geliyorum“ dedi.

Köylerine daha önce atanan imamla sorun yaşadıklarını belirten köy sakinlerinden Yakup Şeker, ”Geçen yıl köyümüze imam verdiler. İmam sabah namazı, öğle namazı kıldırmadı. Bayram namazını kıldırdı, cuma namazında da çekti gitti. Muhtarımız müftülüğe gittiğinde imam verdiklerini söylüyorlar ama ben geleli 1 buçuk ay oldu daha köyümüze imam gelmedi. Camimiz kullanılmadığı için kuşların ve hayvanların pisliğinden geçilmiyor. Müftü köyümüze imam verdiklerini ama imamın köylüden şikayetçi olduğunu söylemiş. Sabah namazını, öğle namazını kıldırmayan imam nasıl imam olacak. Biz imamı kızdırmışız, imam da çekmiş gitmiş. Bunlar hep yalan. Muhtarımız gidip gide gele müftülüğü yol etti. Muhtarımız aldığı maaşı da yol parasına gaz parasına veriyor. Bu kadar halk her zaman başka köylere gidiyor“ şeklinde konuştu.