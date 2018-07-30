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30 Temmuz 2018 17:24

Cenaze dönüşü otomobil menfeze uçtu: 5 yaralı

Sivas’ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Cenaze dönüşü otomobil menfeze uçtu: 5 yaralı

30 Temmuz 2018 17:24


Kaza saat 16.00 sıralarında Sivas-Kayseri Karayolu Kayseri Caddesi üniversite kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üniversite hastanesinde yakınını tedavi ettiren ve Kangal istikametine gitmekte olan Eren Y. idaresindeki 05 AU 280 plakalı otomobil ile Sivas merkezde yakınlarının cenazesine katıldıktan sonra Altınyayla ilçesine gitmekte olan Fatih P. idaresindeki 38 EJ 552 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Fatih P. idaresindeki otomobil menfeze uçtu. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Fatih P. ile birlikte eşi Sariye oğlu Muhammet Sait (8), yakınları Zeycan D. ve diğer araçta bulunan Meliha D. (58) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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