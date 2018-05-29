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29 Mayıs 2018 14:40

Çevik kuvvet polislerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 yaralı

Sivas’ta çevik kuvvet minibüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i polis 2 kişi yaralandı.

Çevik kuvvet polislerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 yaralı

29 Mayıs 2018 14:40


Edinilen bilgiye göre kaza, saat 13.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Toptancılar Kavşağı’nda meydana geldi. Ankara istikametinden Erzincan istikametine giden 58 A 6275 plakalı çevik kuvvet minibüsü, kavşakta 4 Eylül Sanayi Sitesi istikametine giden A.A yönetimindeki 58 DA 306 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden çevik kuvvet minibüsü şoförü daha sonra kavşağa çıkarak kavşakta bekleyen B.O yönetimindeki 58 DE 066 plakalı araca çarptı. Kazada araç sürücüsü A.A ve çevik kuvvet minibüsünde bulunan bir polis memuru hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yararlılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Numune Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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