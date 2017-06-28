Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2017 18:50

CHP Sivas İl Başkanlığından Adalet Yürüyüşü’ne destek

CHP Sivas İl Başkanlığı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı yürüyüşe destek verdi.

CHP Sivas İl Başkanlığından Adalet Yürüyüşü’ne destek

28 Haziran 2017 18:50


Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan yaklaşık 20 kişilik CHP’li Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’ne destek verdi. ’Adalet’ yazılı ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının yer aldığı taşıyan dövizler taşıyan grup adına konuşan CHP İl Başkanı Ulaş Karasu,"Bizler adalet istiyoruz. Adaleti 80 milyon için talep ediyoruz. Bizler adaleti 80 milyonun barış içerisinde yaşaması için istiyoruz. Genel Başkanımızın başlatmış olduğu bu yürüyüş mazlumların, ezilenlerin, ötekileştirilenlerin, solcuların, sosyalistlerin, Kemalistlerin, muhafazakarların, milliyetçilerin, yurtseverlerin ortak sesidir. Bu ses dalga dalga yayılacak hak hukuk tanımayanlar toplumun bu sesine kulak vermek zorunda kalacaklardır" dedi.


Konuşmanın ardından iki dakikalık sessiz eylem yapan grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
31
°
C
Açık
  • Perşembe
    Açık
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Açık
    33°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
SİVAS NAMAZ VAKİTLERİ
  • 4 ŞEVVÂL 1438
  • 28 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:44
  • Güneş :04:59
  • Öğle :12:46
  • İkindi :16:44
  • Akşam :20:12
  • Yatsı :22:08
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!