CHP Sivas İl Başkanlığından Adalet Yürüyüşü’ne destek

Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan yaklaşık 20 kişilik CHP’li Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’ne destek verdi. ’Adalet’ yazılı ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının yer aldığı taşıyan dövizler taşıyan grup adına konuşan CHP İl Başkanı Ulaş Karasu,"Bizler adalet istiyoruz. Adaleti 80 milyon için talep ediyoruz. Bizler adaleti 80 milyonun barış içerisinde yaşaması için istiyoruz. Genel Başkanımızın başlatmış olduğu bu yürüyüş mazlumların, ezilenlerin, ötekileştirilenlerin, solcuların, sosyalistlerin, Kemalistlerin, muhafazakarların, milliyetçilerin, yurtseverlerin ortak sesidir. Bu ses dalga dalga yayılacak hak hukuk tanımayanlar toplumun bu sesine kulak vermek zorunda kalacaklardır" dedi.

Konuşmanın ardından iki dakikalık sessiz eylem yapan grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.