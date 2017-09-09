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09 Eylül 2017 14:49

CHP Sivas İl Teşkilatının 94. Yıl Kutlaması

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 94.

CHP Sivas İl Teşkilatının 94. Yıl Kutlaması

09 Eylül 2017 14:49

kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sivas’ta Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.


CHP’nin 94. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. CHP Sivas İl Başkanlığı’nın düzenlediği çelenk sunma törenine CHP il teşkilatı katıldı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.


Törende CHP İl Başkanı Ulaş Karasu CHP’nin zor günlerin partisi olduğunu belirterek, “Bugün de ülkemiz iç ve dış terör örgütlerinin tehdidi altında her gün şehit haberleri ile sarsılmakta. Cumhuriyetin 94 yıllık kazanımları, demokrasimiz ve laik cumhuriyetimiz farklı tarikatların, cemaatlerin ve ülkede iktidar olan siyasi partinin bazı mensupları tarafından 94 yıl öncesinin rövanşı alınma hedefi ile yok edilmeye çalışılmaktadır” dedi.


Basın açıklamasının ardından CHP il teşkilatı Atatürk Anıtı’nın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.




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