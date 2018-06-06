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06 Haziran 2018 18:14

CHP Sivas Milletvekili adayı Karasu Gemerek halkıyla kucaklaştı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sivas 1’inci sıra milletvekili adayı Ulaş Karasu seçim çalışmaları kapsamında gittiği Gemerek’te yoğun ilgiyle karşılaştı.

CHP Sivas Milletvekili adayı Karasu Gemerek halkıyla kucaklaştı

06 Haziran 2018 18:14


27 Haziran seçimleri için ’Bizim Ulaş’ sloganıyla yola çıkan CHP Sivas Milletvekili adayı Ulaş Karasu’yu tüm kesim büyük bir sevinç ve memnuniyetle karşılıyor. Seçim çalışmaları kapsamında Gemerek ilçesini ziyaret eden Karasu yoğun ilgiyle karşılaştı. İlçe halkından destek isteyen ve halkın dertlerini, sıkıntılarını dinleyen Karasu daha sonra Çepni Belediyesi, Keklice ve Eskiyurt köylerini de ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Karasu’ya ziyaretlerinde Çepni Beldesi Belediye Başkanı Murat Uçar, CHP İlçe Başkanı Tevfik Fikret ve il yöneticileri eşlik etti.


Sivas’ın her geçen gün küçülen ve geriye giden bir şehir konumunda olduğunu söyleyen Ulaş Karasu,"Sivas’ı bu noktaya getirenler utanma da itiraf ediyorlar ve bunun vebali de 16 yıldır bu ülkeyi yönetenlerdir’’ dedi.


Karasu, vatandaşın artık her şeyi gördüğünü ülkenin ne durumda olduğunu, bildiğini ve bu durumun iktidardakilerin uykusunu kaçırdığını ifade etti.


İktidarın Türkiye’de devletin kurumlarını çökerttiğini belirten Karasu Sivas’taki daire başkanları, kurum müdürleri, kaymakamların ve valinin iktidarın bakanları ve milletvekilleriyle seçim çalışmalarına katıldığını aktardı.


Hiç bir vasfı olmayan Cumhurbaşkanının oğlunun Sivas’ta resmi törenle ve vali tarafından karşılandığını hatırlatan Karasu,"Bu çürümüşlük 24 Haziran akşamı bitecek devletin valisi müdürleri gerçek işlerini yapacak." diye konuştu.




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