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28 Mayıs 2018 16:54

CHP Sivas Milletvekili Adayı Karasu: "Sivas’a hizmet için çalışıyoruz"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sivas Milletvekili Adayı Ulaş Karasu, Belediye Başkanı Sami Aydın’ı ziyaret etti.

CHP Sivas Milletvekili Adayı Karasu:

28 Mayıs 2018 16:54


CHP Sivas 1’inci sıra milletvekili adayı Ulaş Karasu, 2’inci sıra adayı Sinan Öztürk ve İl Başkanı Yılmaz Coşkun ile beraberindeki parti yöneticileri Başkan Aydın’ı ziyaret ederek 24 Haziran seçimleri öncesi görüş alışverişinde bulundu.


Gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde Karasu’ya başarılar dilen Başkan Aydın, "Bizler farklı görüşlerden olabiliriz ancak birbirimizi tanıyan, bilen ve insani ilişkilerini sürdüren kişileriz. Siyaset kavga etmek değil. Ülkenin, şehrin ve toplumun menfaatleri söz konusu olduğu zaman her şeyi bir kenara bırakıp çözüme odaklanmaktır, bir araya gelmektir. Ulaş beyin bu konuda özverili olacağını biliyorum, kendisini tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.


Seçimlerin, demokrasilerin olmazsa olmazı olduğunu dile getiren Ulaş Karasu ise, "Şehrimizin anahtarı belediye başkanımızda, şehrin tamamının başkanı. Hepimiz aynı geminin içindeyiz. Memleketimiz için hayırlısı olsun diyoruz. Sivas’a hizmet etmek için çalışıyoruz. İyi yapılanların yanında olup, yanlışı eleştiririz. Ancak biz bu sokaklarda yürümeye, karşılıklı selam vermeye devam edeceğiz. Karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile bir seçim dönemi geçirmek istiyoruz. Bütün adaylara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.




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