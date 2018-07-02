Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2018 19:06

CHP Sivas Milletvekili Karasu mazbatasını aldı

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Sivas Milletvekili seçilen Ulaş Karasu mazbatasını aldı.

CHP Sivas Milletvekili Karasu mazbatasını aldı

02 Temmuz 2018 19:06


24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dönem milletvekilliği seçimi sonucunda CHP’den Sivas milletvekili seçilen Karasu, mazbatasını almak üzere Sivas Adliyesi’ne geldi. Karasu’ya İl Seçim Kurulu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya mazbatasını verdi.


Çetinkaya, mazbata teslim töreninde yaptığı konuşmada, seçimlerin ülkede ve Sivas’ta sıkıntısız bir şekilde geçtiğini belirterek, seçimde emeği geçenlere teşekkür etti.


Karasu ise mazbatayı tüm hemşehrileri adına aldığını belirterek, "Onlara hizmet etmek için mücadele edeceğiz. Seçimlerin sorunsuz geçmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç