CHP'den Divriği'ye maden çıkarması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca başkanlığındaki bir heyet, Sivas'ın Divriği ilçesi Mursal köyünde MTA tarafından sürdürülen altın arama çalışmalarını yerinde inceledi.

Maden Teknik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından Sivas'ın Divriği ilçesi Mursal köyünde altın aranması için başlatılan sondaj çalışmalarına, içme suları kirleneceği gerekçesiyle başlatılan tepkiler sürüyor. Divriği sakinleri, bölgede altın madeni kurulması halinde tek içme su kaynakları olan Mursal Barajı'nın kirleneceği gerekçesiyle sondaj çalışmalarının durdurulmasını istiyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, bugün 6 CHP'li milletvekili ile bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Sondaj çalışmalarını yerinde inceleyen heyet, vatandaşlarla görüşerek taleplerini dinledi.

Karaca burada yaptığı açıklama, “Burada altın madeninin sontaj çalışmaları sonuç verdiği zaman yaşanacak olan, hem insan yaşamını etkileyen, hem doğal yaşamı etkileyen içme sularının, bölgenin tek içme suyu ve sulama kaynağı olan Mursal barajının ve kaynakların zehirleneceği bir tablo ile karşı karşıyayız. Temmuz ayında sondaj için yetkililer geldiğinde buradaki vatandaşların bir direnişi oldu. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük eylem planı içerisinde, Türkiye'de en temiz su kaynaklarına erişimi sağlayacak olan dört projeden bahsetmişti. Bunların yüz gün içerisinde hizmete açılacağından bahsetti. Bunlardan birisi de Mursal barajıdır. 3 Ağustos'ta sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan bu projenin hemen bir ay sonrasında devletin görevlileri tomalarla, vatandaşın geleceğine olan bağlılığını yok sayarak, zorbalıkla sondaj kuyularının açılması için maalesef devlet kendi iradesi ihlal ederek, Anayasa kurallarını ihlal ederek içme suyuna 600 metre mesafede altın aramak için sondaj çalışmalarına başlamıştır” dedi.