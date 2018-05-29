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29 Mayıs 2018 14:32

Çiçeklerin geliri şehit ailelerine bağışlandı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Mustafa Eken, odaya gönderilen kutlama çiçeklerini satıp, elde edilen geliri Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği’ne bağışladı.

Çiçeklerin geliri şehit ailelerine bağışlandı

29 Mayıs 2018 14:32


STSOS Başkanı Mustafa Eken, her zaman şehit ailelerinin yanında ve destekçisi olacaklarını söyledi. Başkan Eken,"Şehitlerimizin ruhlarını huzurlu kılmak için, şehit ailelerimizi ve gazilerimize hak ettikleri değeri vererek, onları her yerde ve her zaman el üstünde tutmalıyız. Bizler, onların dertlerine derman olmaya çalışacağız. Seçimler nedeniyle odamıza gönderilen tebrik çiçeklerini satarak, gelirini derneğe bağışladık. Derneğimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunmak istedik. Ayrıca oda olarak şehit ve gazilerimizin kutsal emanetleri olan çocuklarına üniversite eğitimlerinde Oda olarak burs vereceğiz" dedi.




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