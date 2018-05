Çiçeklerin geliri şehit ailelerine bağışlandı

STSOS Başkanı Mustafa Eken, her zaman şehit ailelerinin yanında ve destekçisi olacaklarını söyledi. Başkan Eken,"Şehitlerimizin ruhlarını huzurlu kılmak için, şehit ailelerimizi ve gazilerimize hak ettikleri değeri vererek, onları her yerde ve her zaman el üstünde tutmalıyız. Bizler, onların dertlerine derman olmaya çalışacağız. Seçimler nedeniyle odamıza gönderilen tebrik çiçeklerini satarak, gelirini derneğe bağışladık. Derneğimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunmak istedik. Ayrıca oda olarak şehit ve gazilerimizin kutsal emanetleri olan çocuklarına üniversite eğitimlerinde Oda olarak burs vereceğiz" dedi.