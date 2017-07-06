Çiftçilerden gümrük vergisi tepkisi

Çetindağ yaptığı açıklamada,"Hükümetimizin Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamasın da gümrük vergisinin buğday ve arpada yüzde 35’e düşürmesi çiftçimizi çok sıkıntıda bıraktı. Bildiğiniz üzere ülkemizin tarım alanının 3’de 2’si buğday ve arpa yetiştirilmekte aynı zaman da Sivas’ımızın da 3’te 2’sinde buğday ve arpa yetiştirilmektedir. Hükumetimizin hasat zamanının yaklaşmasıyla gümrük vergilerinin düşürülmesi çiftçimizi zor durumda bıraktı. Çiftçimizin psikolojisini bozdu. Hasat zamanının gelmesiyle gümrük vergilerinin düşürülmesine anlam veremedik" dedi.

Çiftçileri köylerde tutmanın ve çiftçilik yapmanın çok zor olduğunu ifade eden Çetindağ gümrük vergilerinin düşürülmesi çiftçinin arazilerini ekmemesine ithal ürün kullanılmasına nede olduğunu Türkiye’nin işsizlik yükünü tarım sektörünün aldığını belirtti.

Tarımın olmadığı zaman işsizliğin artacağını belirten Çetindağ,"Siyasilere çağrı yapıyorum. Hasat döneminde gümrük vergilerinin düşürülmesi kararında bir an önce vazgeçilmelidir ve ekonomimizin kalkınması için çiftçimizn desteklenmesi gerekir. Bugün İngiltere’nin yüzde 80’i, Hollanda’nın tamamı kadar bizim arpa ve buğday ürettiğimiz ülkemizde, siz gümrük vergilerini yüzde 45’den yüzde 35’e düşürürseniz bizim çiftçimizin hayallerini kırmış olursunuz çiftçimiz artık tarlaya gitmez. Girdilerin çok pahalı olduğu ülkede işsizliği tarımın önlediği bir ülkede siz bunu bu şekilde yaparsanız köylerde çiftçi kalmayacak ve bu da ülkemize çok büyük sıkıntılar yaşatacaktır, ekonomiye çok büyük zararı olacaktır" dedi.