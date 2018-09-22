Çin tehdidi çekirdek üreticisi tedirgin ediyor

Sivas'ta başlayan çekirdek hasadı üreticinin yüzünü güldürse de, Çin'den ithal edilen ucuz ve kalitesiz çekirdek üreticileri endişelendiriyor.

Sivas'ta ay çiçeklerinin kuruması ile yılın ilk çekirdek hasadına başlanıldı. Sivas'ta 900 dönüm alanda çekirdek üretimi yapan Ali Çetin, bu yıl rekoltenin yüzlerini güldürdüğünü ancak ithal edilen ucuz ve kalitesiz Çin çekirdeğinin kendilerini tedirgin ettiğini belirtti.

Çelik, bir dönümde 250 kilogram ürün elde ettiklerini ifade edip, “Hasat devam ediyor, güzel bir şekilde. Bu yıl 900 dönüm bir alana ekim yaptık ve üretim önümüzdeki yıl yine devam edecek. Üretim ve ortalama verim bu yıl güzel oldu. Çekirdeğin kalitesi de güzel. Hava şartları geçen yıl biraz kurak geçmişti verimler düşüktü fakat bu yıl hava şartları iyi geçti verim güzel oldu. Sivas bölgesinde çekirdek ekimine alışkanlık yoktu ama yavaş yavaş alışmaya ve çekirdek üretimine olumlu bakmaya başlıyorlar. Hatta Sivas'ın yerlileri bazı köylerde ay çekirdeği ekimine başladı. Buğdaya alışmışlardı ama komşular ve çevredekiler bizim bahçeleri gördükçe ekmeye başladılar. Bunun verimi diğer ürünlere oranla göre düşük 1 dönüm alandan 250 kilogram ürün elde edebiliyoruz. Bu yıl biz ise 250 ton civarında rekolte bekliyoruz. Kendi ekibimizden oluşan 20 kişi ve 60 kişilik hasat ekibi ile birlikte 80 kişiyle beraber çalışıyoruz. “dedi.

Çin çekirdeği yerli üretimi tehdit ediyor

Çelik, Çin'den ithal edilen ucuz ve kalitesiz çekirdeklerin yerli üretimi tehdit ettiğini ifade edip, Türkiye'de ki üretim maliyetleri göz önüne alındığında yerli üreticinin Çin çekirdeği ile rekabet edemeyeceğinin altını çizdi. Çelik konuyla ilgili olarak, “Bu yıl her şey güzel oldu ama Çin'den çekirdek geliyor, bu biz çiftçileri etkiliyor. Çin çekirdeği görünüş itibariyle dolgun ama sağlık açısından güvenilir değil. Dolgun olmasını genetiğiyle oynanmasına bağlıyorum. İnsanların yerli ürünlerimize biraz daha yönelmesi ve yerli çekirdeğimizi tercih etmesi lazım. Biz Çin ile rekabet edemiyoruz çünkü çerezlik ay çekirdeğinde devletin herhangi bir desteği yok. Çin de ise maliyetler düşük bize oranla giderleri oldukça düşük. Bu nedenle biz Çin'le rekabet edemiyoruz. Çin'den çekirdek gelmez ise bizim işlerimiz iyi olur. Şu anda giderleri karşılamıyoruz ve masraflar oldukça çok, biz burada 80 kişiye iş istihdam ediyoruz ama Çin'le rekabet edemiyoruz. Çin'den çekirdek alımından dolayı bu işi yapmayı bırakan arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımız 2 bin -3 bin dönüm araziye ekim yapıyordu ama zarar edince bu işi bıraktılar. Ama biz 16 yıldır mücadele ediyoruz ve devam ettirmeye çalışıyoruz. “dedi.

Yerli üretici korunsun

Çelik, Çin çekirdeği ithalatının devam etmesi halinde yerli üretimin durma noktasına gelebileceğini belirterek, ithal çekirdekte ki gümrük kotalarının arttırılması talebinde bulundu. Çelik konuşla ilgili olarak şunları söyledi. “Çin çekirdeğine karşı düşüncemiz devletimizin kota koyması ve Türkiye'deki araziler boş dururken çekirdeğin Çin'den gelmemesi. Bizim ürettiğimiz çekirdeği toptancı Avrupa , Afrika gibi dünyanın dört bir yanına gidiyor ama bir taraftan da dışarıdan çekirdek alıyoruz.”

İlginç görüntüler oluştu

Öte yandan Sivas'ta ki yılın ilk çekirdek hasadı havadan görüntülerdi. Onlarda işçinin hasat edilen çekirdeği araziye yayıp harmanlaması ilginç görüntüler oluşturdu.