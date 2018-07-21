Diğer
Kategoriler
21 Temmuz 2018 11:10

Çin Türkiye’yi çekirdek ile vurdu

Çin’den ithal edilen ucuz çekirdek Türkiye’deki ay çiçeği üretiminde önemli oranda düşüşe neden oldu.

Çin Türkiye’yi çekirdek ile vurdu

21 Temmuz 2018 11:10


Son yıllarda Çin’den ithal edilen ucuz çekirdeğin iç piyasada pazarın büyük bölümüne elde etmesi yerli ay çiçeği üretimini önemli oranda azalttı. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde 15 yıldır ay çiçeği üretimi yapan Çetin kardeşler, geçtiğimiz yıl Sivas’ta bin 500 dönüm arazide ay çiçeği yetiştirirken bu yıl 900 dönüm arazide ay çiçeği yetiştirdiklerini belirttiler. Çelik kardeşler yerli ay çiçeğinin iç pazarda her geçen gün kan kaybettiğini belirtip önümüzdeki yıl ay çiçeği yetiştiriciliğinden vazgeçebileceklerini de ifade ettiler.


Çekirdeğin yüz 80’i Çin çekirdeği


Ahmet Çetin yaptığı açıklamada, Çin çekirdeğinin yerli üretimi bitirme noktasına getirdiğine dikkat çekip, “Çin’den gelen ithal çekirdek piyasayı tamamen bitirdi. Çerezlik çekirdek satıcıları yüzde 80 oranla Çin çekirdeği satmaya başladı. Dolgunluk olarak yerli çekirdekten biraz daha iri görüldüğü için tüketiciler de bu çekirdeği tercih edebiliyor. Halbuki bu Çin çekirdeğinin ne şartlarda üretildiği, sağlıklı olup olmadığı belli değil.”dedi.


İhraç ederken ithal eder olduk


Ali Çetin, Türkiye’nin son iki yıla kadar yetiştirdiği ay çiçeği çekirdeklerinin yarısını Rusya başta olmak üzere bir çok ülkeye ihraç ettiğini belirtip, son iki yıldır ise çekirdek ithal etmeye başladığımızı açıkladı. Çetin yaptığı açıklamada, “Ülkemizde yıllarda 150 bin ton civarında çerezlik ay çiçeği çekirdeği yetiştiriliyordu. Bu yıl ise 50 bin ton civarında çıkacak. Normalde ülkemizde 150 bin ton üretim yapılıp 75 bin tonu iç piyasada tüketiliyordu. Kalan kısmı ise ihraç ediliyordu. İki yıldır bu durum değişti. Çin’den gelen yoğun çekirdek bizi olumsuz etkiledi” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç