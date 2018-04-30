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30 Nisan 2018 14:08

CK Çamlıbel Elektrik’in askıda ekmek projesine müftülükten destek

CK Çamlıbel Elektrik’in sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde başlattığı askıda ekmek kampanyası, birçok kurum ve kuruluş tarafından destek görmeye devam ediyor.

CK Çamlıbel Elektrik’in askıda ekmek projesine müftülükten destek

30 Nisan 2018 14:08

500 noktada aktif şekilde devam eden projeye Sivas Müftülüğü’de destek verdi.


CK Çamlıbel Elektrik’in Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 500 noktada devam eden askıda ekmek projesine ilgi gün geçtikçe artıyor. Kampanyaya bir destek de Sivas İl Müftülüğü’nden geldi. İslamiyet’in bir yardımlaşma dini olduğuna ve hayırseverliğe büyük önem verdiğine dikkat çeken İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, "Peygamberimiz Hz. Muhammed’in ’Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ hadisi, bir lokma ekmeği bile bölüşmeyi öğütler. Zor durumda olan vatandaşlarımıza incitmeden destek olan CK Çamlıbel Elektrik’in askıda ekmek projesi de insan olmanın esaslarından yardımlaşmaya güzel bir örnek teşkil ediyor." dedi.


Sosyal fayda anlayışı taşıyan projelerin içinde yer almayı çok önemsediklerini dile getiren CK Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin ise,"Ağustos 2017’de başlattığımız askıda ekmek projesi bugün 500 noktaya ulaştı. Proje, halkımızın yanı sıra kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlardan da büyük destek görüyor. Tamamen gönüllülük esasına dayanan askıda ekmek projemize katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.




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