Yeni tebliğ çerçevesinde Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde Yapı Kayıt Belgesi alan elektrik tüketicileri CK Enerji Çamlıbel Elektrik ile perakende satış sözleşmesi yaparak elektrik aboneliği işlemlerini gerçekleştirebilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı tebliğin Resmi Gazete’de yayımlanması ile birlikte kamuoyunda İmar Barışı olarak ifade edilen süreç başlamış oldu. Yeni düzenleme ile imar ve iskan sorunu olan binalara Yapı Kayıt Belgesi verilerek su, elektrik ve doğalgaz bağlanmasına olanak tanındı. Hizmetlerinin odağına yüksek müşteri memnuniyetini koyan CK Enerji Çamlıbel Elektrik de yeni tebliğde belirlenen şartlar çerçevesinde Sivas, Tokat ve Yozgat da Yapı Kayıt Belgesi alan elektrik tüketicilerinin abonelik işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Yeni düzenlemeye göre 31 Aralık 2017’den önce inşa edilen yapılara verilecek olan Yapı Kayıt Belgesi için müracaatlar 31 Ekim 2018 tarihine kadar yapılabilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkilendireceği kurum ve kuruluşlardan ya da E-devlet üzerinden Yapı Kayıt Belgesi alanlar, bulundukları illerde bulunan elektrik dağıtım şirketleri ile Bağlantı Anlaşması, perakende elektrik şirketi ile de Perakende Satış Sözleşmesi imzalayarak elektrik aboneliği sürecini başlatabilecekler.

Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde Yapı Kayıt Belgesi alanlar da elektrik dağıtım şirketi ile Bağlantı Anlaşması yaptıktan sonra CK Enerji Çamlıbel Elektrik ile Perakende Satış Sözleşmesi imzalayarak abonelik işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Yaklaşık 850 bin müşteriye hizmet verdiklerini dile getiren CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, Sivas, Tokat ve Yozgat’ta ki binalarına Yapı Kayıt Belgesi alan elektrik tüketicilerinin öncelikle dağıtım şirketi ile bağlantı anlaşması imzalaması gerektiğinin altını çizerek,"Özellikle belirtmek isterim ki; bağlantı anlaşması olmadan perakende satış sözleşmesi imzalanamıyor. Bu nedenle ilk etapta tüketicinin dağıtım şirketi ile bağlantı anlaşması yapması şart. Ardından bizimle perakende satış sözleşmesi imzalanması ile birlikte elektrik aboneliği de başlamış olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Yapı Kayıt Belgesi’ne sahip tüketiciler abonelik için gerekli evrakları www.ckcamlibel.com.tr adresinden öğrenebilirler. Ayrıca Müşteri İşlem Merkezleri’ne (MİM) ve 0850 926 58 58 numaralı çağrı merkezi hattından abonelik başvurusu yapabilirler.