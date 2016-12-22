Hizmet bölgesi Sivas, Tokat ve Yozgat’ta abonelerine enerjiyi en verimli ve en uygun fiyata ulaştırmak hedefi ile hizmet veren CLK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış A.Ş., farklı operasyonların tek bir noktadan düzenlenmesi ve kontrol edilmesini esas alan Entegre Bilişim Sistemleri (EBS) adlı teknolojik yatırımının müşteri ayağı olan CC&B Modülünü devreye aldı.

Yeni sisteme geçiş sürecinde CLK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış A.Ş. personellerinin özverili şekilde çalışmalarına devam ettiğini belirten CLK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin,"Sistem geçiş sürecinde müşterilerimizi mağdur etmemek adına fatura kaynaklı enerji kesimi yapılmayacak ve olası yanlışlıkların da çözümü için gerekenler yapılacaktır. Ayrıca 21-22-23 Aralık 2016 tarihli faturaların son ödeme tarihleri 26.12.2016 Pazartesi gününe ertelendi. Bu süre içinde enerji açımı ve abonelik işlemlerinde müşterilerimiz 444 44 66 numaralı Çağrı Merkezlerimizden detaylı bilgi ve yardım talep edebilirler" dedi.

Güvenilir ve hızlı veri akışıyla müşterilerin daha kaliteli hizmet almasını sağlayacak CC&B Modülü ile ilgili de açıklamalarda bulunan Tekin, "Müşterilerimize daha kaliteli hizmet sunmak adına yaptığımız teknolojik yatırımlara bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşıyoruz. 2012 yılında çalışmalarına başladığımız Entegre Bilişim Sistemleri projesinin müşteri ayağını Çarşamba günü itibariyle devreye almış bulunuyoruz. Yeni sisteme geçiş dolayısıyla vezne ve abonelik işlemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle müşterilerimizden anlayışlarının devamını bekliyoruz. Unutulmamalı ki devreye aldığımız sistem abonelerimizin Müşteri Hizmetleri Merkezinde yapacağı işlemlerde kolaylık sağlamak ve abonelerimize daha iyi hizmet vermek amacıyla hayata geçirdiğimiz bir projedir. Yılbaşından itibaren yeni sistemimizin sorunsuz bir şekilde hizmet vereceğini planlıyor ve sorunların tespit edilerek giderilmesini amaçlıyoruz. Bu süreç içerisinde abonelerimizin yaşadığı mağduriyet nedeniyle özür diliyor ve abonelerimizin yeni sisteme geçiş aşamasında bizlere destek olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tekin, yeni sisteme geçiş ile ilgili müşterilerin mail, web sitesi, basın bültenleri ve çağrı merkezi aracılığıyla bilgilendirildiğini ifade ederek, abonelerin bu süreçten asgari düzeyde etkilenmeleri için bütün iletişim kanallarını aktif bir şekilde kullandıklarını aktardı.

Müşterilerin faturalama, abonelik ve tahsilat işlemlerini ilgilendiren CC&B Modülü aynı zamanda müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesini de üst noktalara taşıyacak. Yaklaşık 50 milyon liraya mal olan sistem sayesinde müşteriler, müşteri memnuniyetine yönelik tüm uygulamalar ve kampanyalardan mail ve SMS yoluyla anlık olarak haberdar olabilecek.