Çoban gütmüyor, kepeneği ile gezerek tanıtıyor

Sivas’ta yaşayan 59 yaşındaki çoban Yücel Suşehri, hayvanlarını gütmediği günlerde, kepeneğini giyerek il il gezip Sivas’ın tanıtımını yapıyor. Kepeneği ile Sivas’ın Cumhuriyet meydanına gelen Yücel burada vatandaşların ilgisini çekmeyi başardı. Vatandaşlar Yücel ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Televizyonlarda izlediği kötü görüntüleri gören yücel bir karar alarak haftanın bazı günleri Kepeneğini giyerek vatan sevgisini ve Sivas’ın tanıtımını yapmaya başladı. Suşehri yaptığı açıklamada,’’Yıllarca ben gurbette kaldım. Sonra köyüme gittim, köyde yaşamaya başladım. Köydeki insanların insanın en büyük hobisi televizyon izlemek. Televizyonda kötü şeyleri görünce şu İstanbul’a keçemle de ben gidim dedim. Bu kıyafeti giyerek bir yılbaşı gecesi İstanbul’a gittim. Sivasspor 1.lige çıktı keçemle maça gittim. Sonra bu bende bir hastalık oldu. Tüm sivil toplum örgütlerinde, pikniklerde ve böyle topluluk bulduğum yerlerde bu keçede benim silahım oldu, tanıtım yaptım. Ben uzun süredir geziyorum. Ben bunu hobi olarak kullanıyorum. Bazısı pul koleksiyonu yapar, resim koleksiyonu yapar bende bunu kendime göre hobi edindim. İstanbul’u gezdim, Antalya’yı gezdim ve Sivas’ın bütün kazalarını gezdim. Sıcaklarda her zaman giyme şansın yoktur. Bunu taşımakta güzel bir şey, İstanbul’da giymek daha güzel bir şey. Ağlayan insanlar oluyor, boynuma sarılan insanlar oluyor. Çünkü Türkiye’nin en çok gurbet veren ili Sivas’tır. Şimdi köyde çobanlığı bırakıp da köyüne gelmemiş nice insanlar var’’ dedi.