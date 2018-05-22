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22 Mayıs 2018 17:21

Çocuk gözü ile 108 gün

Sivas Belediyesi kültür hizmetleri kapsamında, Ahmet Necip Günaydın’ın kaleme aldığı Atatürk’ün Sivas’ta kaldığı 108 günün, çocuk gözü ile ele alındığı “Çocuk gözü ile 108 gün” kitaplaştırıldı.

Çocuk gözü ile 108 gün

22 Mayıs 2018 17:21


Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ve Belediye Başkan Danışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı bugün Kümbet Mahallesinde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu İlköğretim Okulu öğrencileri ile bir araya gelip minik öğrencileri basımı yapılan kitapla tanıştırdı.


Belediye Başkan Yardımcı Ahmet Özaydın etkinlikte ki konuşmasında “Sivas Belediyesi olarak, 108 gün Sivas’ta kalan Mustafa Kemal Atatürk’le ilgili yazılan bu kitabı dağıtmaya Muhsin Yazıcıoğlu İlköğretim Okulu’ndan başlıyoruz. Çünkü Sivas’ımızın medarı iftiharı Şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun bizlerde anısı var. Onun için burayı tercih ettik.” dedi.


Kitap hakkında da bilgi veren Özaydın, “Bu vatanı kurtarma yolunda büyük mücadele veren Atatürk ve arkadaşlarını daha iyi tanıma ve Sivas’ta 108 gün ne yaptıklarını öğrenme imkânına sahip olacaksınız.” Şeklinde konuştu.




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