Çocuklardan film gibi soygun

Sivas'ta bir restorana giren 3 çocuk kasada bulunan bahşiş kutusundaki paraları alarak kayıplara karıştı. Mutfağın dar penceresinden giren çocukların hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kanatçılar Parkı'nda bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde restoranda çalışan Gökhan İ. dükkana geldiğinde kapının zorlandığı gördü. Şüphe üzerine güvenlik kameralarına bakan Gökhan İ. gece saatlerinde 3 çocuğun mutfağın camından içeri girdiğini gördü. Bunun üzerine durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 3 çocuğun ilk önce restoranın giriş kısmına gelerek etrafı gözetlediği görülüyor. Bir süre etrafta dolaşan 3 çocuktan biri restoranın arka kısmına giderek daracık olan mutfak penceresinden içeri giriyor. İçeri giren çocuk daha sonra restoranın kapısını açarak yanında bulunan arkadaşlarını da içeriye alıyor. İçeri giren çocuklar kasaya yönelerek burada bulunan bahşiş kutusundaki yaklaşık 200 lirayı alarak restorandan ayrılıyor.

Restoranda çalışan Gökhan İ, camın zorlandığını fark ettiğini belirterek, "Şüphelendim kamera kayıtlarına baktım. Kamera kayıtlarında 3 tane çocuğun içeri arkadaki küçük camdan girdiğini ve bahşiş kutusundaki paraları aldığını tespit ettim. Olayı polise intikal ettirdik. Polis ekipleri geldiler incelemelerini yaptılar. Tahminim 200 lira civarında bir para almışlar. Her hangi bir hasar vermemişler parayı alıp çıkmışlar. Daha öncede yine aynı çocuklar tarafından yan camdan giriyorlar bu şekilde. Kameralara rağmen yine giriyor çocuklar o zamanki kaybımız da 500 liraydı" dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.