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18 Ağustos 2018 12:20

Çocuklardan hatalı araç kullanan ailelerine kırmızı düdük

Sivas’ın Suşehri ilçesinde ’Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük’ projesi kapsamında, Bölge Trafik Uygulama noktasında araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, tişört, şapka ve broşür dağıtıldı.

Çocuklardan hatalı araç kullanan ailelerine kırmızı düdük

18 Ağustos 2018 12:20


Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Bölge Trafik İstasyon Amirliği D-100 karayolu uygulama noktasında gece görev yapan trafik ekiplerine ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında İçişleri Bakanlığının başlatmış olduğu, ’Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük’ projesi kapsamında içinde çocuk bulunan araçlar durduruldu. Kaymakam Uzunoğlu araçlarda bulunan ailelere proje hakkında bilgi verdi. İlçe Emniyet Müdürü Vekili Mehmet Tereli ve polis memurları tarafından çocuklara kırmızı düdük, tişört ve şapka hediye edildi.


Daha sonra, seyahat eden araç sürücülerine bölge trafik ekipleri trafik kurallarına uymaları, uykuları geldiğinde dinlenmeleri konusunda uyarıda bulunarak çikolata ikram edip bayramlarını kutladı.




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