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20 Temmuz 2018 16:06

Çocukların hayalleri gerçekleştirildi

Sivas Belediyesi’nin destekleriyle iş adamı Selamet Ağaoğulları tarafından çocukların hayalleri gerçekleştirildi.

Çocukların hayalleri gerçekleştirildi

20 Temmuz 2018 16:06


İş adamı Selamet Ağaoğulları, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının hayallerini gerçekleştirmek için çocukların ne istediğiyle ilgili bir çalışma yaptı. Belirlenen çocuklara ne sahibi olmak istedikleri soruldu. Buna göre, 45 çocuğa akülü araba, bisiklet, bilgisayar, gitar, kumandalı araba, forma, top, paten gibi hediyeler dağıtıldı. Hayat Ağacı Derneğinde düzenlenen hediye dağıtım töreninde konuşan Belediye Başkanı Sami Aydın, dernek bünyesinde hizmet veren gıda bankası ve diğer yardım çalışmalarını anlattı. Hayırseverlerin de kendilerine büyük oranda destek olduğunu anlatan Aydın, çocukları sevindiren hayırseverlere teşekkür etti.


İş adamı Selamet Ağaoğulları da kendi çocuklarını mutlu ettiğinde yaşadığı mutluluğu şimdi de yaşadığını dile getirerek, "Çocukların hepsi bizim kendi çocuklarımız gibi, onları çok seviyoruz." diye konuştu.


Konuşmaların ardından 45 çocuğa istedikleri hediyeler verildi




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