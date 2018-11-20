Çocukların oyuncak sevinci

Sivas'ta 20 Kasım Çocuk Hakları Günü düzenlenen programla kutlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından 20 Kasım Çocuk Hakları Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. İl Özel İdaresi Çocuk, Oyun ve Eğlence Merkezi'nde düzenlenen programa Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal ve kentteki 10 okuldan yaklaşık 150 öğrenci katıldı.

Programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Çocuk haklarının sorumluluğu ve bilincinde olmamız gerekiyor. Bu program bizim düşünce yapımızın özünü oluşturuyor. Katılım hakkı, korunma hakkı, eğitim hakkı, ayrım gözetmeme hakkı eğer çocuklarımız ve bizler bu duygu düşüncelerde olduğumuz sürece inşallah ülkemizin, dünyanın geleceği çok ilerilerde olacağını düşünüyorum. Eğer çocuklarımıza, gençlerimize sırtımızı dönersek geleceğe sırtımızı dönmüş olacağız. Çocuklarımızı geleceğe iyi hazırlayamazsak bu duygu ve düşünce de olmazsak bu hissiyatta olmazsak bu ruh dünyasında olmazsak geleceğinde felaketler içerisinde olduğu aşikardır. Çocuklarımızı geleceğe hazırlarken sadece maddi yönden değil, şuanda dünyayı felakete yönlendiren kaos ve kargaşa oluşturan maddi gücü çok yüksek olan manevi ve ahlaki değeri olmayan ülkeler aşikardır. Biz bunun sorumluluğunda ve bilincinde olarak çocuklarımızın ruh dünyalarına, gönüllerine dokunarak hizmet etmek zorundayız. Çift kanatlı bir uçuş olacak hem maddi hem de manevi yönden. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü tüm dünya aynı arzu, aynı düşünce yapısında olduğu takdirde dünya farklı bir güzellik anlam kazanır" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Harun Tan ise 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nün öneminden bahsetti. Konuşmaların ardından Vali Ayhan ve beraberindeki programa katılan çocuklara oyuncak dağıttı. Çeşitli etkinliklerinde düzenlediği programda Vali Ayhan çocuklarla birlikte el baskısı yaptı.