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12 Temmuz 2017 21:04

Çocukların oyunu evi kül etti

Sivas’ta 5 katlı binanın dış cephe yalıtım malzemesini iddiaya göre çocukların yakması sonucu alevler binanın en üst katındaki dubleks eve sıçradı.

Çocukların oyunu evi kül etti

12 Temmuz 2017 21:04

Alev topuna dönen evi itfaiye ekipleri 1 saatlik müdahalenin ardından söndürdü.


Yangın, saat 18.30 sıralarında Ece Mahallesi Battalgazi Caddesi üzerinde bulunan Emminoğlu Apartmanı’nda çıktı. İddiaya göre binanın yan tarafında bulunan dış cephe yalıtım malzemesini sokakta oynayan çocuklar yaktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, 5 katlı binanın en üst katındaki Yalçın Yalman’a ait dubleks dairenin çatı katına sıçradı. Alevleri görenlerin haber vermesiyle olay yerine Sivas Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Tek yön olan yola kurulan kapanlar nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine girmekte güçlük çekti. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede yetersiz kalınca mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Binadaki dumandan etkilenen bir kadına da 112 sağlık ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından alevleri söndürdü. İçeride bulunan muhabbet kuşu ise yanan evden sahibi tarafından kurtarıldı.


Panik yaşayan bazı vatandaşlar sarılarak birbirlerini teselli etti. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale gelirken, itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.




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