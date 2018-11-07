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Çok amaçlı pazar alanında çalışmalar sürüyor

Sivas Belediyesi tarafından Yenidoğan Mahallesi’ne yapılan çok amaçlı pazar alanında çalışmalar sürüyor.

Sivas Belediyesi tarafından Yenidoğan Mahallesi'ne yapılan çok amaçlı pazar alanında çalışmalar sürüyor.


Şehir genelinde cadde ve yolların üzerine kurulan semt pazarlarını daha kullanışlı ve modern mekanlara taşıyan Sivas Belediyesi, bu alanların üzerini dayanıklı ve estetik malzemelerle kapatarak daha fonksiyonel hale getiriyor. Yağışlı havalarda da kullanım kolaylığı sağlayan mekanlar, diğer günlerde ise toplu organizasyonlara ev sahipliği yaparak aynı zamanda otopark hizmeti de veriyor.


Son dönemde uygulanan kapalı modern semt pazarlarına bir yenisi daha ekleyen belediye, Yenidoğan mahallesinde kurulan ve yaklaşık 10 mahallenin ortak kullanım noktası olan Cumartesi Pazarı alanındaki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Pazar yerindeki çelik konstrüksiyon montajını tamamlayan ekipler, çatı kaplama ve zemindeki beton dökme çalışmalarını sürdürüyor.

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