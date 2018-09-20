Çok konuşulan o cami için patent başvurusu

Mimarisi ile Dünya'da bir ilk olan ay yıldız camisi için patent başvurusunda bulunuldu.

Sivas Belediyesi tarafından 8 bin kişi kapasiteli olarak inşa dilen Türk Bayrağı şeklindeki Ay Yıldız Camisi için patent başvurusunda bulunuldu. Yapım aşamasında bir çok kez gündem olan ve kendinden söz ettirilen cami mimarı özelliği ve mimari özelliğine bağlı kapasitesi ile Dünya'ya bir ilk. Ana binası yıldız şeklinde, minareleri ise hilal şeklinde tasarlanan camide hilalin iki ucunu iki estetik minare oluşturacak. Cami, kuş bakışı olarak izlendiğinde, ay ve yıldızı ile Türk Bayrağının hatlarını ortaya koyuyor. Sivas Belediyesi tarafından yaptırılan, Mimar Erol Genç tarafından projelendirilen caminin yıl sonunda hizmete açılması planlanıyor. Ayrıca camide benimde bir tuğlam olsun diyenler cami inşaatı için bağışta bulunabiliyor.

Aynı anda 8 bin kişi namaz kılabilecek

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, caminin cenaze hizmetleri için projelendirildiğini belirtip, “Burası bizim Yukarı Tekke dediğimiz yer. Biz bu camiye başlarken Sivas'ta ki tüm cenaze namazlarının ve diğer cenaze işlemlerinin bu caminin bünyesinde yapılmasını öngördük. Cami inşaatımıza geçtiğimiz yıl Ekim ayında başladık. Yıl başına kadar bitirmeyi amaçlıyoruz. Camimizde kapalı alanda 3 bin kişi aynı anda namaz kılabilecek. Açık alanla birlikte toplamda 8 bin kişi kapasiteye sahip” dedi.

Patent başvurusu yapıldı

Aydın, Dünya'da mimari özelliklerine bağlı olarak kapasitesi ile bir ilk olarak cami için patent başvurusunda bulunulduğunu belirtip, “ Camimiz ay yıldızlı bir forma sahip. Hilalin uçları göğe doğru yükseliyor. Bunlar aynı zamanda minare olarak planlandı. Projeyi aynı zamanda Belediyemizin İmar Müdürlüğünü yapmış olan mimar arkadaşımız Erol Genç projesini yaptı. Türkiye'de bildiğim kadarı ile ilk kez uygulanan bir proje. Ay yıldızlı bir form olması sebebi ile de patent başvurusunda da bulundu. İnşallah patentini de alacaktır. “şeklinde konuştu.

Bir tuğlada siz koyun

Aydın, camide bir tuğlada benim olsun diyen hayırseverlere kapılarının açık olduğunu ifade ederek şunları söyledi. “Bu projemizde ayır severlerimiz de katkıda bulunmak istiyor. Bu bölge Abdulvahap Gazi nedeni ile manevi olarak Sivas halkının çok önemsediği bir bölge. Bu nedenle bu projemize ister az ister çok katkıda bulunmak isteyen tüm hemşehrilerimize bağış kapısını açık tuttuk. Bugüne kadar bir çok vatandaşımız katkıda bulurdu. Bundan sonra da katkı sunmak isteyen her vatandaşımızın katkısını bekliyoruz.”