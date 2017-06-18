Çöp kutusunun başında meyve beklediler

Karabük’te yaşayan Güllüoğlu ailesi çapa yapmak için mevsimlik işçi olarak Sivas’a geldi. Burada tarlalarda çalışan aile geçim sıkıntısı nedeniyle çöpten yiyecek toplamaya başladı. Tarladan geldikten sonra akşam karanlığında çöplerde yiyecek toplayan ailenin çöp konteyneri önünde marketlerin çöpe atacağı meyveleri beklemesi görenlerin içini sızlattı.

Eşi Sevda ve çocuklarıyla çöp konteynerinin başında bekleyen 32 yaşındaki baba Tuncay Güllüoğlu Sivas’ta çadırda Karabük’te ise kirada yaşadıklarını söyledi. Tarlada çalışmak için Sivas’a geldiğini anlatan Güllüoğlu, "Çöp konteynerine yiyecek toplamaya geldim. Market çöpe erik falan döküyor. Bizde onları alıp eve götürüp yiyoruz" dedi.

3 tane çocuğu olduğunu belirten Güllüoğlu, "Kızım utancından buraya gelmedi. Utanıyor bu durumdan o yüzden sokaklara gelmek istemedi. Çadırda kaldı" diye konuştu.