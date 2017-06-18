Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2017 15:29

Çöp kutusunun başında meyve beklediler

Sivas’ta mevsimlik işçi olarak çalışan 5 kişilik Güllüoğlu ailesinin marketlerin çöpe atacağı meyveleri çöp konteynerinin başında beklemeleri görenlerin içini sızlattı.

Çöp kutusunun başında meyve beklediler

18 Haziran 2017 15:29


Karabük’te yaşayan Güllüoğlu ailesi çapa yapmak için mevsimlik işçi olarak Sivas’a geldi. Burada tarlalarda çalışan aile geçim sıkıntısı nedeniyle çöpten yiyecek toplamaya başladı. Tarladan geldikten sonra akşam karanlığında çöplerde yiyecek toplayan ailenin çöp konteyneri önünde marketlerin çöpe atacağı meyveleri beklemesi görenlerin içini sızlattı.


Eşi Sevda ve çocuklarıyla çöp konteynerinin başında bekleyen 32 yaşındaki baba Tuncay Güllüoğlu Sivas’ta çadırda Karabük’te ise kirada yaşadıklarını söyledi. Tarlada çalışmak için Sivas’a geldiğini anlatan Güllüoğlu, "Çöp konteynerine yiyecek toplamaya geldim. Market çöpe erik falan döküyor. Bizde onları alıp eve götürüp yiyoruz" dedi.


3 tane çocuğu olduğunu belirten Güllüoğlu, "Kızım utancından buraya gelmedi. Utanıyor bu durumdan o yüzden sokaklara gelmek istemedi. Çadırda kaldı" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    23°C
SİVAS NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :02:41
  • Güneş :04:57
  • Öğle :12:44
  • İkindi :16:42
  • Akşam :20:10
  • Yatsı :22:07
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!