CÜ Diş Hekimliği Fakültesi bahçesinde fidan dikildi

CÜ ve Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü arasında geçtiğimiz Mart ayında yapılan protokolle personel ve öğrenci sayısı kadar fidan dikimi kararlaştırıldı. ’Orman Genel Müdürlüğü Üniversitelerimizi Ağaçlandırılıyor’ projesi kapsamında imzalanan protokol neticesinde 60 bin fidan üniversite yerleşkesine dikildi. Bu fidanların haricinde fakültelerin talepleri neticesinde ilk olarak Diş Hekimliği Fakültesi önünde fidan dikimi yapıldı.

CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız yaptığı açıklamada,"Üniversitemize yılda 60 bin fidan dikilmesi için bir protokol yapmıştık. Bu fidanlar şu anda dikilmiş durumda. Bu dikilenler 60 binin dışında olanlar. Biz her sene kaç tane öğrenci gelmişse o kadar fidan dikelim diyorduk, Kayseri Bölge Müdürlüğü ’Bu yetmez biz toplam öğrenci sayısı kadar fidan dikelim’ dedi. Teşekkür ediyoruz" dedi.

Fidan dikimine Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu, Sivas Orman İşletme Müdür Vekili Sefa Duman, Genel Sekreter Yardımcısı Alper Duran, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Muhlis Öztürk, Kütüphanecilik ve Dokümantasyon Daire Başkanı Mustafa Hasbek, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.