CÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Yekbaş: "Balo salonunda yasal anlamda bir sıkıntı yok"

Dr. Hakan Yekbaş üniversite bünyesindeki çok amaçlı salonla ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Salonu iki yıldır vakfımız işletiyordu. Sayıştay'ın raporunda Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınımızın işletilmesi istendi. Bizde bu yönde çalışmamızı yaptık. Burayı başkanlığımızın hizmetine verdik" dedi

Cumhuriyet Üniversite bünyesinde bulunan ve yaklaşık 10 yıldır üniversite personeli ile Sivas halkına kiralanan Çok Amaçlı Balo Salonu ile ilgili iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi. CÜ Genel Sekteri Doç. Dr. Hakan Yekbaş medyada çıkan haberin Sayıştay'ın raporuna dayanılarak yapıldığını söyledi. Sayıstay'ın her yıl yaptığı düzenli denetim raporlarını kendi internet sitesinde yayımladığını hatırlatan Yekbaş,"Orada üniversitemiz bünyesinde çok amaçlı salon diye adlandırdığımız salon aynı zamanda akşamları veya hafta sonları düğün salonu olarak sadece üniversitemiz bünyesinde değil Sivas halkına da uygun fiyatla kiralanmaktadır. Burada maksat şehre bir anlamda hizmet. Bu düğün salonunun kiralanma işlemi 10 yıldan fazladır yapılıyor. Haberin biraz içeriği çok ilginç zaten 10 yıldan fazladır yapılan kiralamanın gündeme gelmesi bizi biraz bu konu hakkında düşünmeye yönlendirdi. Aslında amaç belli yasal anlamda hiçbir sıkıntı yok. Sayıştay'ın raporunda belirtilen husus burayı 2 yıldır vakfımız işletiyordu bunu vakıf işletmesin doğrudan rektörlük bünyesinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı işletsin diye bize rapor yazmışlardı. Bizde bu doğrultuda çalışmamızı yaptık. 1 Ekim itibariyle çok amaçlı salonu Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının hizmetine verdik. Artık biz hizmete oradan devam edeceğiz. Bu anlamda Sayıştay'ın teklifi doğrultusunda çalışma yapacağımızı zaten belirttik. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok" dedi.

"Değişiklikler birçok kişiyi rahatsız ediyor"

Son iki yıldır üniversitede büyük değişiklikler olduğunu ifade eden Doç. Dr. Yekbaş, "Son iki yıldır üniversitemiz bünyesinde çok büyük değişiklikler yaşanıyor. Bu değişiklikler birçok kişiyi rahatsız ediyor. Düğün salonu bizden önce 2016 yılından önce işletilirken bu konu hakkında da soruşturma yapıldı hatta bu konu şuanda mahkemelik biz herhalde bunların üzerine gittiğimiz için gazeteye manşet olduk" diye konuştu.