CÜ Teknokent’te öğrencilere ’Robotik Kodlama Eğitimi’ veriliyor

Robotik ve Kodlama Eğitmeni Fırat Hakverdi yaptığı açıklamada, “Öğrenci arkadaşlarımıza lego setinin içinde bulunan çeşitli kiriş ve sensörleri kullanarak robotik eğitimi veriyoruz. Kendi robotlarını kendilerinin yapmasını sağlıyoruz. Yaptıkları robotlara da yazılımsal değer kazandırılmasını amaçlıyoruz. Daha sonra yaptıkları robotları kontrol ederek savaştırıyorlar. Savaşan robotlara puan veriyoruz ve verdiğimiz puanları toplayarak grubun birincisini belirlemeye çalışıyoruz” dedi

Cumhuriyet Teknokent Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Serdar Mercan ise “Burada çocuklarımız için robotik ve kodlama eğitimi veriyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımıza bilim ve teknoloji alanında merak uyandırmak, onların kişisel değerlerine katkı sunmak ve değerlerine değer katmak amacıyla bu gibi kursları düzenliyoruz. Kurslarımızın amacı, çocuklarımızın eğlenirken ve oyun oynarken kendileri bile fark etmeden kodlama ve sensörler konusunda bilgi sahibi olmalarını ve zamanlarını daha iyi değerlendirmelerini sağlamaktır. Robotik ve kodlama eğitimi vererek çocuklarımızın üç boyutlu düşüncelerini geliştirmeleri, uzay ve şekil algılarının oluşturmaları için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ayrıca onların el becerilerini geliştirmelerini ve analitik düşünce yapısının oluşması daha da önemlisi kendilerini ve yeteneklerini keşfetmek için onlara fırsat veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Eğitimin ardından katılımcı öğrencilere Cumhuriyet Teknokent Genel Müdürü Mercan ve eğitimcileri tarafından sertifikaları ve çeşitli hediyeler verildi.