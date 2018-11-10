CÜ Vakfı Okulları Atatürk'ü andı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80'inci yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenledi.

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları etkinlik salonunda gerçekleşen anma programına idareciler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Anma programı saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Mehmet Recai Toydemir Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Saadet Kılılı, tarih sahnesine pek çok lider çıktığını, ancak bu liderlerin zamanla unutulduğunu söyledi. Mustafa Kemal Atatürk'ün ise hafızalardan hiçbir zaman kazınamayacağını ifade eden Kılılı,"Büyük Önder Atatürk, Kurtuluş Savaşı sonrası elde edilen başarının yeterli olmadığını düşünerek yapılması çok zor olan pek çok devrimler gerçekleştirmiştir. Onun Türk milletine en büyük armağanı Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmak olmuştur. Gerçekleştirdiği devrimler ile Türk Milletine çağ atlatmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya üzerinde saygın bir hale gelmesini sağlamıştır. Hayatının en son anına kadar ülkesine hizmet etmiş bu büyük insan 'Benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar' demek suretiyle kurduğu Cumhuriyete sahip olunmasını ve çok çalışarak bilimde ileri bir seviyeye çıkılmasını arzu ve temenni etmiştir. Vefatının 80. yılında büyük önderi saygı, minnet ve şükranla anıyoruz." şeklinde konuştu.

Ardından Edebiyat Öğretmeni Tuğba Orhanlı ve Müzik Öğretmeni İbrahim Üçinkülüğ tarafından hazırlanan oratoryo gösterisi sahnelendi. Gösteride türküler söylenerek şiirler okundu.