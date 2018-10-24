CÜ Vakfı Okulları öğrencileri Gezici Çanakkale Müzesi'ne hayran kaldı

Aracı gezen öğrenciler, Çanakkale Savaşlarında kullanılan malzemeleri yakından görme fırsatı buldu.

Çanakkale Savaşları'nda verilen destansı mücadeleyi ve kahramanlıkları gelecek nesillere daha iyi anlatmak için Türkiye'yi il il gezen Çanakkale Şehitleri Gezici Müze aracı Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları öğrencileri ile buluştu. Gezici müzede sergilenen malzemeleri gören öğrencilerin verilen destansı mücadeleye tanıklık etti.

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Mahir Sevim Özduman Ortaokulu Müdürü Mehmet Zafer Babacan, Çanakkale ruhunu öğrencilere aşılayabilmek için gezici müzeyi öğrenciler ile buluşturduklarını söyledi. Babacan, "Savaşlar vardır bir milletin kaderini belirler, savaşlar vardır dünyanın kaderini belirler. Çanakkale Savaşı da dünyanın kaderini belirleyen savaşlardan birisidir. Tabi ki aynı zamanda bizim milletimizin kaderini de belirlemiştir. Çanakkale Savaşı, Birinci Dünya Savaşının en önemli savaşıdır. Burada özellikle Mustafa Kemal'in ortaya çıkması ve Birinci Dünya Savaşı'nın uzamış olması hem Kurtuluş Savaşı'na etkisi bakımından hem de bir kahramanın dünya sahnesine çıkması bakımından çok etkili olmuştur. İlerleyen dönemlerde Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geçerek Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış, Türk milletinin direnişini sağlamış ve esaretten kurtulmasının öncüsü olmuştur. Biz de çocuklarımıza bu bilinci aşılamak için Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi'ni okulumuza getirerek öğrencilerimizin bilgi edinmesin yardımcı olduk" ifadelerini kullandı.