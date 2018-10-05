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CÜ Vakfı Okulları öğrencileri hayvanları unutmadı

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Mehmet Recai Toydemir Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf öğrencileri 4 Ekim Hayvanlar Koruma Günü kapsamında Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesini ziyaret ederek hayvan hastanede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Mehmet Recai Toydemir Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencileri 4 Ekim Hayvanlar Koruma Günü kapsamında Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesini ziyaret ederek hayvan hastanede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.


Öğrenciler ilk olarak Kangal Köpeği Araştırma Merkezini gezerken beraberinde getirdikleri yemek artıklarını buradaki köpeklere verdiler. Ardından hayvan hastanesini giden öğrenciler, hastane sorumlularından burada yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Yapılan etkinlikler hakkında bilgiler veren Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Mehmet Recai Toydemir Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Tuğba Orhanlı, hayvanlarında insanlar gibi canlı varlıklar olduğunu vurgulayarak hayvanlarında bazı haklara sahip olduğunu söyledi. Orhanlı,"Her gün düzenli olarak okulumuzdan gönderdiğimiz yemekleri öğrencilerimiz bugün kendileri getirdi. Hayvanları besleyen öğrencilerimiz daha sonra hayvan hastanesini gezdiler. Hayvanlara yapılan operasyon ve müdahaleleri yerinde gördüler. Veteriner Fakültesinin değerli hocaları da bize eşlik ettiler. Hayvanlara karşı tüm insanlığın duyarlı olmasını istiyoruz. Biz okulumuzun misyon ve vizyonuna uygun olarak çocuklarımızı tüm çevreye duyarlı bireyler olarak yetiştiriyoruz." dedi.

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