CÜ Vakfı Okulları Ortaokulu Müdürü Babacan:

Babacan yaptığı açıklamada,"Her yıl olduğu gibi devletimiz bu yılda özel okulda okuyan öğrencilere destek sağlamaktadır. Yaklaşık 75 bin öğrenci ilk defa bu yıl teşvik kapsamına alınacak. Bunların sayısal olarak dağılımı anaokuluna 6 bin kişi, ilkokula 15 bin kişi, ortaokula 15 bin kişi, liseye 15 bin kişi ve 24 bin kişi de temel liselere verilecektir. Her yıl olduğu gibi teşvikten yararlanmak isteyen öğrencilerimiz şuan da kayıtlı oldukları okul müdürlüklerine müracaat edeceklerdir. Eğer devlet okulunda öğrenimini devam ettiriyor da özel okula geçmek istiyorlarsa onlarda kendi okullarından yani devlet okullarından tercih ve başvurularını yapacaklar. Tercih çıktıktan sonra da tercih ettikleri okula da nakillerini isteyeceklerdir. 16 Ağustos ve 6 Eylül tarihleri arasında başvurular yapılacak. 7 Eylül ve 14 Eylül arasında öğrenciler tercih işlemlerine devam edecekler. 7 Eylül’de kazanan öğrenciler belirlenmiş olacak. 17-21 eylül tarihleri arasında da nakil ve kesin kayıtlar olacak "dedi.

"Sivas’ın ilk özel okullarından birisiyiz"

Babacan,"Velilerden isteğimiz hem tercihlerini yaparken, hem başvurularını yaparken çocuklarının okuyabilecekleri, iyi öğrenim görecekleri özel okulları tercih etmeleridir. Biz Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları olarak anaokulundan liseye kadar her kademede büyük ve güzel bir kampüsün içerisinde eğitim ve öğretimimize devam ediyoruz. Sivas’ın ilk özel okullarından birisiyiz. Sivas’ın üst düzey okullarından birisiyiz. Tercih etmenizi bekliyoruz. Her türlü yardıma da hazırız." diye konuştu.