CÜ Vakfı okulları ücretsiz rehberlik hizmeti veriliyor

Kentteki bir alışveriş merkezinde açılan ücretsiz danışma stantlarında öğrencilere tercih yaparken nelere dikkat etmeleri konusunda bilgi verildi. Stantta Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları’nın eğitim kalitesi hakkında da sunum yapılıyor. Stantlara gelen minik öğrenciler içinde hazırlık yapan Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları, boyama etkinliği, dans gösterileri ve çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren CÜ Vakfı Okulları Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Aslan, ücretsiz rehberlik hizmetinin il merkezinde de bir çok noktada hayata geçirdiklerini belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin doğru karar vermeleri konusunda her türlü hizmeti kendilerine ücretsiz olarak sağlıyoruz. Anaokulu, ilkokulu gruplarımızla kişisel gelişimle alakalı etkinlikler, eğitsel oyunlar ve rehberlik hizmeti sunacağız. Kongre Müzesi bahçesinde üniversite tercihiyle alakalı lise grubu öğrencilerimize hizmet vereceğiz. Sadece çocuklarımıza yönelik çalışmalar değil velilere de göre çalışmalar yapıyoruz." dedi.