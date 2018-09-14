CÜ Vakfı Okulları'nda istişare toplantısı

Kahvaltı programı ile başlayan programa okul yönetimi, öğretmenler, yardımcı personeller ve danışmanlar katıldı. Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Genel Koordinatörü Metin Çağan, kahvaltı da başarı da birlik ve beraberliğin önemine değindi. Çağan, ekip olarak işlerini sevdiklerini belirterek,"Biz ülkemizin çocuklarını seviyoruz. Bu inanç ve sevgi ile güzel bir eğitim öğretim dönemi geçireceğiz ve başarılı bir şekilde tamamlayacağız. Yıl sonunda mutlu bir tablo ile karşılaşacağız. İçinde bulunduğumuz topluma iyi bir şeyler vereceğiz, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise ayrımı olmadan bir ve bütün olarak çocuklarımıza ve velilerimize olumlu sonuçlar yansıtacağız" dedi.

Okulun açılışından önceki son mesai gününde düzenlenen programın amacının motivasyon paylaşımı olduğunu ifade eden Çağan,"Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları ailesi olarak eğitimin uzun soluklu bir yatırım olduğuna inanıyoruz. Bizler eğitimde yeni bir soluk olarak işimize başladık. İlk gün ki heyecanımızla öğrencilerimize en iyiyi verebilmek için çalışmalarımızı hazırlıklarımızı tamamladık. Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları ailesi olarak devir işlemlerinin ardından çıktığımız bu yolda fiziksel ve eğitimsel anlamda getirdiğimiz yeniliklerle mükemmel bir başarıya ulaşacağız. Belli bir bilgi birikimi ve heyecanla eğitime hazırız. Anaokulumuz, ilkokulumuz, ortaokulumuz ve anadolu lisemiz olmak üzere gerekli şartları yerine getirdik. Belli bir birikim ve heyecanla eğitime hazırız. Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları'nda başarı ölçüsü öğrencilerimizin ne kadar çok şey bildiği değil bunu ne kadar hayata aktardıkları önemlidir ve ilk hedef budur. Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının tüm eğitim camiasına başarı ve hayırlar getirmesini diliyoruz. Okul başarısını etkileyecek her türlü anlamda bizlere destek olanlara sonsuz teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.